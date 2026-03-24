"Это еще не конец": Нетаньяху обещает ответные удары по Ирану, несмотря на планы Трампа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал продолжить удары по Ирану после атаки на Тель-Авив, что ставит под сомнение заявления президента США Дональда Трампа о возможном скором урегулировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным израильских правоохранителей, в результате иранского удара по центру Тель-Авива были разрушены здания и повреждены автомобили. По меньшей мере шесть человек получили ранения. Обломки перехваченных ракет также упали в Рош-га-Аине, где зафиксировали незначительные повреждения.

"Это еще не конец", - подчеркнул Нетаньяху, комментируя дальнейшие действия израильской армии.

Зато Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что готов "без ограничений" наносить ракетные и беспилотные удары по израильским войскам, если Израиль не прекратит атаки в Ливане и на палестинских территориях.

В издании напомнили, что ранее израильские чиновники выражали сомнения, что Иран согласится на требования США во время любого нового раунда переговоров.

Напомним, Дональд Трамп после контактов с Ираном решил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он считает, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись "плодотворные и конструктивные переговоры", которые могут привести к соглашению в ближайшие дни.

В то же время иранские СМИ отрицают факт таких переговоров. В МИД Ирана заявили, что США "пытаются выиграть время" на фоне дипломатических усилий по деэскалации.