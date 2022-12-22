Це не різдвяний подарунок: Резніков про 1,85 млрд доларів від США

Виділення нового пакету допомоги від США Україні на суму 1,85 млрд доларів після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом 21 грудня не треба вважати різдвяними подарунками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter Мініста оборони України Олексія Резнікова.
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
Нагадаємо, що президенти України і США зустрілися в Білому домі в середу 21 грудня.
У рамках візити Джо Байден заявив, що Україна зможе досягти перемоги на полі бою з допомогою США і союзників.
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