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Україна зможе досягти перемоги на полі бою з нашою допомогою, - Байден

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Четвер 22 грудня 2022 00:36
Україна зможе досягти перемоги на полі бою з нашою допомогою, - Байден Володимир Зеленський і Джо Байден (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Світлана Мащенко

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським 21 грудня Джозеф Байден заявив, що Україна зможе перемогти на полі бою за допомогою США і союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за результатами зустрічі президентів.

"Україна зможе досягти перемоги на полі бою з нашою допомогою, з допомогою союзників", - заявив Байден.

Він додав, що день, коли президент Зеленський буде готовий говорити з росіянами, він зможе досягти успіху теж, тому що він здобув перемогу на полі бою.

За словами Джозефа Байдена, не варто недооцінювати вплив, який ця війна чинить на Росію, втрати, яких вони зазнають.

Президент США також нагадав про слова президента РФ Володимира Путіна про те, що війна з Україною "дається набагато складніше, ніж ми думали".

Нагадаємо, що президенти України і США зустрілися в Білому домі в середу 21 грудня.

Зазначимо, що Байден нагадав Зеленському, що світло переможе темряву, і США буде з Україною на кожному етапі шляху.

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