Это не рождественский подарок: Резников о 1,85 млрд долларов от США

Выделение нового пакета помощи от США Украине на сумму 1,85 млрд долларов после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом 21 декабря не следует считать рождественскими подарками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter Министерства обороны Украины Алексея Резникова.
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
Напомним, что президенты Украины и США встретились в Белом доме в среду 21 декабря.
В рамках визита Джо Байден заявил, что Украина сможет добиться победы на поле боя с помощью США и союзников.
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