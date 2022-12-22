Це не різдвяний подарунок: Резніков про 1,85 млрд доларів від США
Виділення нового пакету допомоги від США Україні на суму 1,85 млрд доларів після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом 21 грудня не треба вважати різдвяними подарунками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter Мініста оборони України Олексія Резнікова.
"Чергова військова допомога для армії України - це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: у свята і будні, вдень і вночі, в сніг, дощ і спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - підписав пост очільник оборонного відомства.
Він також додав графіку, з якої зрозуміло, що саме входить в новий пакет.
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
З чого складається допомога на 1,85 млрд доларів:
- одна батарея ЗРК Patriot та боєприпаси;
- ракети для HIMARS;
- 500 коректованих артилерійських боєприпасів Excalibur;
- десять 120-мм мінометів та 10 000 мін;
- десять 82-мм мінометів;
- десять 60-мм мінометів;
- 37 бронеавтомобілів Cougar;
- 120 позашляховиків HMMWV;
- шість броньованих вантажівок;
- протирадіолокаційні ракети HARM;
- системи конвертації високоточних авіаційних боєприпасів (JDAM);
- понад 2700 гранатометів та стрілецької зброї;
- протипіхотні міни Claymore;
- прилади нічного бачення та інша оптика;
- системи зв'язку;
- засоби індивідуального бронезахисту;
- 45 тисяч 152-мм артилерійських снарядів;
- 20 тисяч 122-мм снарядів;
- 50 тисяч 122-мм реактивних снарядів для РСЗВ Град;
- 100 тисяч 125-мм танкових боєприпасів;
- інше майно та послуги.
Нагадаємо, що президенти України і США зустрілися в Білому домі в середу 21 грудня.
У рамках візити Джо Байден заявив, що Україна зможе досягти перемоги на полі бою з допомогою США і союзників.
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