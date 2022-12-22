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Це не різдвяний подарунок: Резніков про 1,85 млрд доларів від США

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Четвер 22 грудня 2022 02:23
Це не різдвяний подарунок: Резніков про 1,85 млрд доларів від США Олексій Резніков (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Виділення нового пакету допомоги від США Україні на суму 1,85 млрд доларів після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом 21 грудня не треба вважати різдвяними подарунками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter Мініста оборони України Олексія Резнікова.

"Чергова військова допомога для армії України - це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: у свята і будні, вдень і вночі, в сніг, дощ і спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - підписав пост очільник оборонного відомства.

Він також додав графіку, з якої зрозуміло, що саме входить в новий пакет.

Це не різдвяний подарунок: Резніков про 1,85 млрд доларів від США

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

З чого складається допомога на 1,85 млрд доларів:

  • одна батарея ЗРК Patriot та боєприпаси;
  • ракети для HIMARS;
  • 500 коректованих артилерійських боєприпасів Excalibur;
  • десять 120-мм мінометів та 10 000 мін;
  • десять 82-мм мінометів;
  • десять 60-мм мінометів;
  • 37 бронеавтомобілів Cougar;
  • 120 позашляховиків HMMWV;
  • шість броньованих вантажівок;
  • протирадіолокаційні ракети HARM;
  • системи конвертації високоточних авіаційних боєприпасів (JDAM);
  • понад 2700 гранатометів та стрілецької зброї;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • прилади нічного бачення та інша оптика;
  • системи зв'язку;
  • засоби індивідуального бронезахисту;
  • 45 тисяч 152-мм артилерійських снарядів;
  • 20 тисяч 122-мм снарядів;
  • 50 тисяч 122-мм реактивних снарядів для РСЗВ Град;
  • 100 тисяч 125-мм танкових боєприпасів;
  • інше майно та послуги.

Нагадаємо, що президенти України і США зустрілися в Білому домі в середу 21 грудня.

У рамках візити Джо Байден заявив, що Україна зможе досягти перемоги на полі бою з допомогою США і союзників.

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Сполучені Штати Америки Допомога Україні Олексій Резніков
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