Це не різдвяний подарунок: Резніков про 1,85 млрд доларів від США

Виділення нового пакету допомоги від США Україні на суму 1,85 млрд доларів після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом 21 грудня не треба вважати різдвяними подарунками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter Мініста оборони України Олексія Резнікова.

"Чергова військова допомога для армії України - це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: у свята і будні, вдень і вночі, в сніг, дощ і спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - підписав пост очільник оборонного відомства.

Він також додав графіку, з якої зрозуміло, що саме входить в новий пакет.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

З чого складається допомога на 1,85 млрд доларів: