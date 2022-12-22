Это не рождественский подарок: Резников о 1,85 млрд долларов от США

Выделение нового пакета помощи от США Украине на сумму 1,85 млрд долларов после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом 21 декабря не следует считать рождественскими подарками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter Министерства обороны Украины Алексея Резникова.

"Очередная военная помощь для армии Украины - это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", - подписал пост глава оборонного ведомства.

Он также добавил графику, из которой ясно, что именно входит в новый пакет.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Из чего состоит помощь на 1,85 млрд долларов: