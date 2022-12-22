Это не рождественский подарок: Резников о 1,85 млрд долларов от США
Выделение нового пакета помощи от США Украине на сумму 1,85 млрд долларов после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом 21 декабря не следует считать рождественскими подарками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter Министерства обороны Украины Алексея Резникова.
"Очередная военная помощь для армии Украины - это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", - подписал пост глава оборонного ведомства.
Он также добавил графику, из которой ясно, что именно входит в новый пакет.
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
Из чего состоит помощь на 1,85 млрд долларов:
- одна батарея ЗРК Patriot и боеприпасы;
- ракеты для HIMARS;
- 500 корректируемых артиллерийских боеприпасов Excalibur;
- десять 120 мм минометов и 10 000 мин;
- десять 82-мм минометов;
- десять 60-мм минометов;
- 37 бронеавтомобилей Cougar;
- 120 внедорожников HMMWV;
- шесть бронированных грузовиков;
- противорадиолокационные ракеты HARM;
- системы конвертации высокоточных авиационных боеприпасов (JDAM);
- более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
- противопехотные мины Claymore;
- приборы ночного видения и другая оптика;
- системы связи;
- средства индивидуальной бронезащиты;
- 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;
- 20 тысяч 122-мм снарядов;
- 50 тысяч 122-мм реактивных снарядов для РСЗО Град;
- 100 тысяч 125-мм танковых боеприпасов;
- прочее имущество и услуги.
Напомним, что президенты Украины и США встретились в Белом доме в среду 21 декабря.
В рамках визита Джо Байден заявил, что Украина сможет добиться победы на поле боя с помощью США и союзников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.