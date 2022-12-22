ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Это не рождественский подарок: Резников о 1,85 млрд долларов от США

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 02:23
Это не рождественский подарок: Резников о 1,85 млрд долларов от США Алексей Резников (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Выделение нового пакета помощи от США Украине на сумму 1,85 млрд долларов после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом 21 декабря не следует считать рождественскими подарками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter Министерства обороны Украины Алексея Резникова.

"Очередная военная помощь для армии Украины - это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", - подписал пост глава оборонного ведомства.

Он также добавил графику, из которой ясно, что именно входит в новый пакет.

Это не рождественский подарок: Резников о 1,85 млрд долларов от США

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Из чего состоит помощь на 1,85 млрд долларов:

  • одна батарея ЗРК Patriot и боеприпасы;
  • ракеты для HIMARS;
  • 500 корректируемых артиллерийских боеприпасов Excalibur;
  • десять 120 мм минометов и 10 000 мин;
  • десять 82-мм минометов;
  • десять 60-мм минометов;
  • 37 бронеавтомобилей Cougar;
  • 120 внедорожников HMMWV;
  • шесть бронированных грузовиков;
  • противорадиолокационные ракеты HARM;
  • системы конвертации высокоточных авиационных боеприпасов (JDAM);
  • более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
  • противопехотные мины Claymore;
  • приборы ночного видения и другая оптика;
  • системы связи;
  • средства индивидуальной бронезащиты;
  • 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;
  • 20 тысяч 122-мм снарядов;
  • 50 тысяч 122-мм реактивных снарядов для РСЗО Град;
  • 100 тысяч 125-мм танковых боеприпасов;
  • прочее имущество и услуги.

Напомним, что президенты Украины и США встретились в Белом доме в среду 21 декабря.

В рамках визита Джо Байден заявил, что Украина сможет добиться победы на поле боя с помощью США и союзников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Алексей Резников
NEWS
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
Зеленский встретился с Байденом: основные заявления
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление