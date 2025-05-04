"Це реально небезпечний бій". Красюк про шанси Усика в реванші з Дюбуа

Красюк розповів про загрози нового поєдинку, тактику Усика, його мотивацію та плани на майбутнє.

Олександр Красюк (фото: K2 Promotions Ukraine)

Про психологічний тиск і реакцію Усика

За словами Красюка, команда Дюбуа активно готуються до протистояння не лише фізично, а й психологічно, намагаючись тиснути на Усика. Та промоутер упевнений – це не дасть результату.

"Це факт, що Дюбуа та його команда готуються перемагати – і це нормально. Але Усик незламний. Ти не можеш просто кинути йому щось у вічі й змусити його відчути дискомфорт. У цьому бою все вирішується не словами, а діями в ринзі. І я не думаю, що ці звинувачення якось можуть вплинути на нього", - сказав Красюк.

Небезпеки реваншу

Попри впевнену перемогу Усика у першому поєдинку, цього разу на українця чекає зовсім інший суперник.

"Цей бій, я вважаю, буде значно важчим для Усика. Дюбуа вже не молодий проспект, а дорослий боєць і чемпіон IBF. Він став фізично сильнішим, досвідченішим. Він зростає у своїй кар'єрі. Йому 27, тоді як Усику – 38. І якщо Усик уже на вершині, то Дюбуа ще має куди рости. Це реально небезпечний бій", - підкреслив промоутер.

Про тактику на повторний бій

"Найважливіше для Усика – не вигадувати нічого нового. Треба тримати темп, бути точним, дотримуватись стратегії, слухати кут. Робити те саме, що і в минулих боях", - зазначив Красюк.

Скільки поєдинків ще проведе Усик

"Це питання не до мене і не до когось іншого, окрім самого Олександра. Лише він вирішує, скільки ще триватиме його кар'єра. Він згадував можливий третій бій із Ф'юрі, але все залежить від результатів", - пояснив промоутер.

Звідки черпає мотивацію чемпіон

"Складне питання. Я ставлю його собі щоранку. Як людина із Землі, не з Марсу чи Місяця, може знаходити мотивацію після всього, чого вже досяг у кар'єрі?. Це феномен", - підкреслив Красюк.

Поєдинок Усик – Дюбуа 2: що відомо

Реванш між Усиком (23-0, 14 КО) та Дюбуа (22-2, 21 КО) офіційно призначено на 19 липня. Поєдинок пройде в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" та матиме статус бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Це буде друга зустріч боксерів у ринзі за останні два роки. Перша відбулася 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві Тоді у п'ятому раунді Дюбуа наніс удар нижче поясу, за що отримав попередження. Усик зумів повернути контроль над боєм і в дев'ятому раунді відправив суперника в нокаут.

Після поразки Дюбуа заявив, що його "пограбували" і переконував, що удар у п'ятому раунді був легітимним, а суддя мав зафіксувати його перемогу.

Бій 19 липня буде другим для Усика на "Вемблі". Вперше він бився тут 31 жовтня 2020 року з британцем Дереком Чісорою. Здолавши його одностайним рішенням суддів, українець здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO.

Дюбуа, натомість, вже двічі боксував на легендарній арені. Вперше це сталося в 2019 році, в рейтинговому протистоянні с Річардом Ларті з Гани (переміг нокаутом у четвертому раунді). Вдруге – у поєдинку за вакантний титул IBF із співвітчизником Ентоні Джошуа у вересні минулого року. Той бій завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Фаворитом бою букмекери вважають українця. На його перемогу дають коефіцієнт – 1.20. Перемога Дюбуа оцінюється значно нижче – 4,85. Найбільш вірогідним результатом протистояння експерти називають дострокову перемогу Усика нокаутом – 1,80. Тріумф українця суддівським рішенням оцінюється у – 2,55.