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Усик завершує кар’єру: українець назвав наступного суперника після Дюбуа

П'ятниця 02 травня 2025 11:05
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Усик завершує кар’єру: українець назвав наступного суперника після Дюбуа Усик проведе ще 2 поєдинки (фото: Gettyimages)
Автор: Володимир Варуха

Олександр Усик знову підтвердив, що завершує професійну кар'єру боксера. Українець сказав, з ким проведе ще два поєдинки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю супертяжа для YouTub-каналу Mail Sport Boxing.

Усик завершує кар’єру: що відомо

Перший з двох останніх боїв відбудеться вже 19 липня, коли Усик вдруге вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа. Цей поєдинок стане реваншем за попередню зустріч, у якій українець здобув перемогу, але поєдинок супроводжувався суперечками - зокрема щодо удару нижче пояса, який ледь не завершив виступ Усика.

Останній бій у кар’єрі українець планує провести проти Тайсона Ф’юрі. Це буде третє протистояння між ними: у попередніх двох зустрічах Усик здобував перемоги, тим самим зміцнював свою репутацію одного з найкращих боксерів сучасності. Про дату фінального бою наразі не повідомляється, однак сам Олександр підкреслив, що саме Ф’юрі має стати його заключним суперником на професійному рингу.

Що відомо про бій Усик - Дюбуа 2 (19 липня)

Другий бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа заплановано на 19 липня 2025 року. За попередніми даними, поєдинок пройде у Лондоні на стадіоні Вемблі, Усик захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, водночас у Дюбуа є титул IBF.

Перший бій між ними відбувся в серпні 2023 року і завершився перемогою Усика технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Втім, британська сторона тоді висловила обурення через рішення рефері та говорила нібито про "чистий" удар, який був зарахований як удар нижче пояса. Саме це стало приводом для організації реваншу.

Усик налаштований серйозно і готується завершити кар’єру гучними перемогами, щоб увійти в історію боксу як непереможний чемпіон.

Раніше ми писали, скільки коштують квитки на реванш Усик - Дюбуа.

Також Усик отримав нову премію від Асоціації журналістів Америки.

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Олександр Усик
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