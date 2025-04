Усик – Дюбуа 2. Команди боксерів зробили гучні заяви на першій прес-конференції (відео битви поглядів)

Прес-конференція звелася до обговорення найбільш суперечливого епізоду минулого бою. Присутні продовжили виясняти був удар Дюбуа, після якого Усик опинився на канвасі рингу правильним, чи все ж таки британець влучив нижче поясу. Кожна сторона настоювала на своїй версії подій.

Команда Усика представила фото, на яких чітко видно, що удар Дюбуа був поза правилами.

Промоутер українця Олександр Красюк, прокоментував епізоди з першого бою проти Даніеля Дюбуа, наголосивши, що британський боксер неодноразово порушував правила.

"Ми уважно передивилися запис поєдинку та нарахували близько 20 ударів нижче пояса, на які рефері не реагував. Це дозволяє припустити, що така манера могла бути частиною тактичного плану Дюбуа – грати "брудно"", – сказав Красюк.

За його словами, деякі критики можуть сумніватися в достовірності фото: "Хейтери скажуть, що це фотошоп, але це не так – все справжнє".

Зрештою українець подарував ці фото супернику, залишивши автограф. Він також попросив Дюбуа розписатися на цих світлинах.

"Я виграв той бій своєю правою рукою – джебом. Бам! І цього було достатньо", - сказав Усик.

Олександр Усик на прес-конференції (фото: x.com/DAZNBoxing)

Натомість тренер Дюбуа Дон Чарльз звинуватив українця в нещирій поведінці.

"Як тренер, я щиро поважаю Усика як боксера – його досягнення справді вражають. Але прикро бачити, що він опускається до таких методів – демонструючи суперечливі фотографії після бою. То був правильний удар, а те, як Усик зреагував — справжнє акторство. Якби існував боксерський "Оскар", він би його отримав", – сказав Чарльз.

А коли слова були сказані, боксери провели традиційну битву поглядів.

Нагадаємо, що перша битва поглядів на полі "Вемблі" завершилась поразкою Дюбуа, який відштовхнув українського чемпіона. Цього разу британець знову не витримав й першим відвернувся від Усика. Напружена дуель тривала понад дві хвилини.

@usykaa vs. @DynamiteDubois for all the heavyweight marbles this summer at @wembleystadium #UsykDubois2 July 19 Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/Bo6UNTibzl