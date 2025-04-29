Усик – Дюбуа 2. Команди боксерів зробили гучні заяви на першій прес-конференції (відео битви поглядів)

29 квітня відбулася перша прес-конференція, присвячена бою-реваншу між чемпіоном за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі – українцем Олександром Усиком та володарем титулу IBF– британцем Даніелєм Дюбуа. Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні на арені "Вемблі". В ньому визначиться новий абсолютний чемпіон світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions .

Що говорила команда Усика

Прес-конференція звелася до обговорення найбільш суперечливого епізоду минулого бою. Присутні продовжили виясняти був удар Дюбуа, після якого Усик опинився на канвасі рингу правильним, чи все ж таки британець влучив нижче поясу. Кожна сторона настоювала на своїй версії подій.

Команда Усика представила фото, на яких чітко видно, що удар Дюбуа був поза правилами.

Промоутер українця Олександр Красюк, прокоментував епізоди з першого бою проти Даніеля Дюбуа, наголосивши, що британський боксер неодноразово порушував правила.

"Ми уважно передивилися запис поєдинку та нарахували близько 20 ударів нижче пояса, на які рефері не реагував. Це дозволяє припустити, що така манера могла бути частиною тактичного плану Дюбуа – грати "брудно"", – сказав Красюк.

За його словами, деякі критики можуть сумніватися в достовірності фото: "Хейтери скажуть, що це фотошоп, але це не так – все справжнє".

Зрештою українець подарував ці фото супернику, залишивши автограф. Він також попросив Дюбуа розписатися на цих світлинах.

"Я виграв той бій своєю правою рукою – джебом. Бам! І цього було достатньо", - сказав Усик.

Олександр Усик на прес-конференції (фото: x.com/DAZNBoxing)

Що сказала сторона Дюбуа

Натомість тренер Дюбуа Дон Чарльз звинуватив українця в нещирій поведінці.

"Як тренер, я щиро поважаю Усика як боксера – його досягнення справді вражають. Але прикро бачити, що він опускається до таких методів – демонструючи суперечливі фотографії після бою. То був правильний удар, а те, як Усик зреагував — справжнє акторство. Якби існував боксерський "Оскар", він би його отримав", – сказав Чарльз.

Битва поглядів

А коли слова були сказані, боксери провели традиційну битву поглядів.

Нагадаємо, що перша битва поглядів на полі "Вемблі" завершилась поразкою Дюбуа, який відштовхнув українського чемпіона. Цього разу британець знову не витримав й першим відвернувся від Усика. Напружена дуель тривала понад дві хвилини.

@usykaa vs. @DynamiteDubois for all the heavyweight marbles this summer at @wembleystadium #UsykDubois2 July 19 Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/Bo6UNTibzl — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 29, 2025

Поєдинок Усик – Дюбуа 2: що відомо

Реванш між Усиком (23-0, 14 КО) та Дюбуа (22-2, 21 КО) офіційно призначено на 19 липня. Поєдинок пройде в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" та матиме статус бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Це буде друга зустріч боксерів у ринзі за останні два роки. Перша відбулася 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві Тоді у п'ятому раунді Дюбуа наніс удар нижче поясу, за що отримав попередження. Усик зумів повернути контроль над боєм і в дев'ятому раунді відправив суперника в нокаут.

Після поразки Дюбуа заявив, що його "пограбували" і переконував, що удар у п'ятому раунді був легітимним, а суддя мав зафіксувати перемогу на його користь.

Бій 19 липня буде другим для Усика на "Вемблі". Вперше він бився тут 31 жовтня 2020 року з британцем Дереком Чісорою. Здолавши його одностайним рішенням суддів, українець здобув титул Інтерконтинентального чемпіона WBO.

Дюбуа, натомість, вже двічі боксував на легендарній арені. Вперше це сталося в 2019 році, в рейтинговому протистоянні с Річардом Ларті з Гани (переміг нокаутом у четвертому раунді). Вдруге – у поєдинку за вакантний титул IBF із співвітчизником Ентоні Джошуа у вересні минулого року. Той бій завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Фаворитом бою букмекери вважають українця. На його перемогу дають коефіцієнт – 1.20. Перемога Дюбуа оцінюється значно нижче – 4,50. Найбільш вірогідним результатом протистояння експерти називають дострокову перемогу Усика.