"Цей фактор може зіграти важливу роль". Владислав Сіренко дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2
Напередодні великого боксерського протистояння між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, український боксер, що виступає у суперважкій вазі поділився своїми очікуваннями та думками про ключові аспекти поєдинку. Основною темою стала роль віку в цьому двобої
Свій прогноз Владислав Сіренко озвучив у ексклюзивному коментарі РБК-Україна.
Прогноз Сіренка
На думку спортсмена, вік може стати вирішальним фактором у поєдинку. Хоча досвід - це безумовний плюс, з роками з’являються й фізичні обмеження.
"Вік - це досвід, але також вік має і негативні аспекти, які можуть вплинути. Цей фактор може зіграти важливу роль", - підкреслив він.
Відомо, що Усик на декілька років старший за Дюбуа, і це може стати певним викликом у швидкості, витривалості та реакції.
Очікує видовищний та достроковий бій
Український боксер вірить, що поєдинок не дійде до фінального гонга.
"Очікую видовищний поєдинок. Думаю, що бій закінчиться достроково", - зазначив Владислав.
Про скандальний епізод з ударом нижче пояса
Згадав Владислав і попередній скандальний момент у бою між Усиком та Дюбуа, де британцю зарахували удар нижче пояса
"На мою думку, рефері зробив правильне рішення. На відео повторах було чітко видно, куди саме потрапив удар", - прокоментував він.
Чи стане Лондон перешкодою для Усика?
Ще одним фактором бою є місце проведення - Лондон, батьківщина Дюбуа. Проте українець не вважає це проблемою для Олександра.
"Олександр завжди бився у лігві суперника, тому цей бій не буде винятком", — впевнений Сіренко.
Нагадаємо, реванш Усик - Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Раніше Олександр Усик назвав свого наступного суперника після Дюбуа.
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