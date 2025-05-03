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"Цей фактор може зіграти важливу роль". Владислав Сіренко дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2

Субота 03 травня 2025 12:24
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"Цей фактор може зіграти важливу роль". Владислав Сіренко дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2 Сіренко дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2 (фото: facebook.com/VladyslavSirenko)
Автор: Володимир Варуха

Напередодні великого боксерського протистояння між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, український боксер, що виступає у суперважкій вазі поділився своїми очікуваннями та думками про ключові аспекти поєдинку. Основною темою стала роль віку в цьому двобої

Свій прогноз Владислав Сіренко озвучив у ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Прогноз Сіренка

На думку спортсмена, вік може стати вирішальним фактором у поєдинку. Хоча досвід - це безумовний плюс, з роками з’являються й фізичні обмеження.

"Вік - це досвід, але також вік має і негативні аспекти, які можуть вплинути. Цей фактор може зіграти важливу роль", - підкреслив він.

Відомо, що Усик на декілька років старший за Дюбуа, і це може стати певним викликом у швидкості, витривалості та реакції.

Очікує видовищний та достроковий бій

Український боксер вірить, що поєдинок не дійде до фінального гонга.

"Очікую видовищний поєдинок. Думаю, що бій закінчиться достроково", - зазначив Владислав.

Про скандальний епізод з ударом нижче пояса

Згадав Владислав і попередній скандальний момент у бою між Усиком та Дюбуа, де британцю зарахували удар нижче пояса

"На мою думку, рефері зробив правильне рішення. На відео повторах було чітко видно, куди саме потрапив удар", - прокоментував він.

Чи стане Лондон перешкодою для Усика?

Ще одним фактором бою є місце проведення - Лондон, батьківщина Дюбуа. Проте українець не вважає це проблемою для Олександра.

"Олександр завжди бився у лігві суперника, тому цей бій не буде винятком", — впевнений Сіренко.

Нагадаємо, реванш Усик - Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Раніше Олександр Усик назвав свого наступного суперника після Дюбуа.

Також ми розповідали, скільки коштують квитки на другий бій боксерів.

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