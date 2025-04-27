Усик – Дюбуа: дата бою офіційно затверджена

Стала відома точна дата та місце проведення реваншу за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелєм Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN .

Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Усик поставить на кон свої пояси за версіями WBA, WBC та WBC. Дюбуа вийде на ринг, як володар титулу IBF. Переможець вперше з травня минулого року об'єднає всі титули в одних руках.

Саме Усик є останнім боксером, який тримав пояси за всіма чотирьома найпрестижнішими версіями. Сталося це після перемоги в першому поєдинку з іншим британцем – Тайсоном Ф'юрі. Українець тоді захищав три своїх титули – WBO, WBA та IBF. Британець – WBC. Здолавши суперника роздільним рішенням суддів, Усик став володарем усіх титулів – першим у новітній історії хевівейту.

Одначе згодом йому довелося відмовитися від поясу IBF, через те що організація вимагала обов'язкового захисту, а Усик вже був зв'язаний домовленістю про реванш з Ф'юрі.

Українець відмовився від поясу, який згодом завоював Дюбуа, коли переміг співвітчизника Ентоні Джошуа.

Усик 21 грудня минулого року в реванші з Ф'юрі захистив свої титули за версіями WBC, WBA та WBO.

Британець мав підтвердити чемпіонське звання 22 лютого у поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера, але знявся з бою, повідомивши про хворобу.

Що сказали боксери

Обидва суперника вже прокоментували офіційне рішення про проведення поєдинку за титул абсолютного чемпіона. Їхні слова наводить The Ring.

"Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. І хочу подякувати Данієлю Дюбуа, що приглядав за моїм поясом IBF – тепер я збираюся його повернути", – сказав Усик.

"Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги. Цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми вболівальниками на легендарному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем. І Усик відчує це на собі 19 липня", – заявив Дюбуа.

Бої Усика та Дюбуа на "Вемблі"

Для українця це буде четвертий бій у Англії, третій – у Лондоні та другий – на "Вемблі". Вперше Усик боксував у Великій Британії в листопаді 2018 року, ще в крузервейті. Тоді в Манчестері він переміг нокаутом місцевого бійця Тоні Белью.

Потім на "Вемблі" бився з Дереком Чісорою вже в надважкій вазі і здолав його одностайним рішенням суддів. Востаннє українець проводив бій на островах у вересні 2021-го. Це був перший поєдинок з Джошуа. Він пройшов у британській столиці на арені "Тоттенхем" та завершився тріумфом нашого боксера, що переміг на картах всіх суддів. Саме тоді українець вперше в кар'єрі здобув звання чемпіона світу в надважкій категорії.

Дюбуа, натомість, двічі боксував на легендарній арені. Вперше це сталося в 2019 році, в рейтинговому протистоянні с Річардом Ларті з Гани (переміг нокаутом у четвертому раунді). Вдруге – у вже згаданому поєдинку з Джошуа у вересні минулого року. Той бій завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді. Отже, суперник нашого чемпіона свої поєдинки на "Вемблі" незмінно завершував достроково.

Між тим, букмекери не вірять в успіх британця в реванші з Усиком. Ставки на його перемогу різні контори приймають з коефіцієнтом від 7,00 до 9.50. Тоді як вірогідну перемогу українця оцінюють у – 1,11-1,15.

До речі попередня зустріч боксерів на ринзі, що пройшла у серпні 2023 року в польському Вроцлаві завершилась перемогою Усика нокаутом в дев'ятому раунді.