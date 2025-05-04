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Канело знову абсолютний чемпіон та битиметься з Кроуфордом

Ер-Ріяд, Неділя 04 травня 2025 11:01
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Канело знову абсолютний чемпіон та битиметься з Кроуфордом Фото: Сауль "Канело" Альварес вдруге об'єднав титули (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрій Костенко

Мексиканець Сауль "Канело" Альварес, здобувши перемогу над кубинцем Вільямом Скаллом, об'єднав усі престижні титули у другій середній вазі (до 76,2 кг) і став абсолютним чемпіоном світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Бій відбувся в аравійському Ер-Ріяді. Альварес виходив на поєдинок у статусі чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO. Його суперник – як володар титулу IBF.

Бій тривав усі 12 раундів і виявився не надто видовищним. Переможцем одноголосним рішенням суддів став мексиканський боксер – 115:113, 116:112, 119:109.

Мексиканець вдруге об'єднав усі титули у другій середній вазі, ставши абсолютним чемпіоном. Для Скулла ця поразка стала першою на профі-рингу. Титул IBF кубинець завоював минулого року після того, як Альварес відмовився від його обов'язкового захисту.

Одразу після перемоги Альварес отримав нового суперника – чемпіона у чотирьох вагових категоріях американця Теренса Кроуфорда. Цей мегабій особисто анонсував Туркі Аль аш-Шейх, після чого Альварес і Кроуфорд провели першу дуель поглядів.

Зустріч двох легенд на ринзі запланована на 12 вересня в Лас-Вегасі (США) на 65-тисячному стадіоні "Елледжент". У ньому Альварес захищатиме всі свої титули. Натомість Кроуфорд буде боксувати за звання абсолюта у третьому для себе дивізіоні – раніше він здобував це звання у першій напівсередній та напівсередній вагових категоріях.

Раніше Владислав Сіренко дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2.

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