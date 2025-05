Канело знову абсолютний чемпіон та битиметься з Кроуфордом

Бій відбувся в аравійському Ер-Ріяді. Альварес виходив на поєдинок у статусі чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO. Його суперник – як володар титулу IBF.

Бій тривав усі 12 раундів і виявився не надто видовищним. Переможцем одноголосним рішенням суддів став мексиканський боксер – 115:113, 116:112, 119:109.

Canelo took care of business against William Scull pic.twitter.com/0781247Xx5

Мексиканець вдруге об'єднав усі титули у другій середній вазі, ставши абсолютним чемпіоном. Для Скулла ця поразка стала першою на профі-рингу. Титул IBF кубинець завоював минулого року після того, як Альварес відмовився від його обов'язкового захисту.

Одразу після перемоги Альварес отримав нового суперника – чемпіона у чотирьох вагових категоріях американця Теренса Кроуфорда. Цей мегабій особисто анонсував Туркі Аль аш-Шейх, після чого Альварес і Кроуфорд провели першу дуель поглядів.

CANELO vs. CRAWFORD



Sept. 12 in Las Vegas#CaneloScull #RiyadhSeason Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves @SNKPofficial @ringmagazine pic.twitter.com/HZDS9VY9oP