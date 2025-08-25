UA

Це потрібно зробити у серпні. Садівникам нагадали важливе правило, яке врятує виноград

У серпні виноград активно визріває та набирає сік (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Серпень - вирішальний період для винограду. Саме у цей період ягоди активно визрівають і набирають сік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області у Facebook.

Що зробити у серпні, щоб отримати гарний врожай

Українцям розповіли, що для забезпечення якісного врожаю винограду та зниження ризику захворювань, важливо подбати про правильний догляд за кущами.

Однією з основних процедур у цей час є видалення листя навколо грон.

Уточнюється, що цей агроприйом дозволяє:

  • покращити вентиляцію куща;
  • зменшити вологість у зоні плодоношення;
  • знизити ризик ураження грибковими захворюваннями;
  • прискорити достигання ягід;
  • покращити смакові властивості винограду.

"Увага! Обрізку слід проводити обережно - видаляються лише ті листки, які затінюють грона", - наголосили експерти Держпродспоживслужби.

Садівникам нагадали, що надмірне видалення зелені може послабити фотосинтез і негативно вплинути на розвиток рослини.

Крім того, у серпні фахівці рекомендують провести укорочення верхівок пагонів - приблизно на 35-40 см.

У Держпродспоживслужбі пояснили, що це дає змогу:

  • обмежити ріст нових пагонів;
  • зменшити утворення пасинків;
  • покращити повітрообмін у кроні;
  • швидше випаровувати надлишкову вологу;
  • зменшити ризик поширення хвороб.

"Важливо! Усі роботи (обрізка та чеканка) проводяться тільки в суху погоду, щоб уникнути інфікування зрізів", - додали у відомстві.

За умови підвищеної вологості або прогнозу дощів українцям рекомендували обробити кущі фунгіцидами - з профілактичною метою.

"Своєчасний і грамотний догляд у серпні - запорука здорового, солодкого та багатого врожаю винограду", - підсумували експерти.

Публікація ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області (скриншот: facebook.com/gudpsspoltava)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснювали, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Крім того, ми пояснювали, який небезпечний клоп загрожує понад 100 культурам і може знищити врожай в Україні.

Читайте також, які небезпечні для рослин комахи знищують сад за кілька років і як від них захиститись.

