Метелики-"вампіри"? Які комахи знищують сад за кілька років і як від них захиститись
Маленькі й непомітні, на перший погляд, але надзвичайно небезпечні для рослин цикадки атакують сади й городи українців. По собі вони лишають понівечене листя та мертві пагони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.
Чим небезпечні цикадкові комахи
Цикадкові (Cicadellidae) - це дрібні шкідники, які нагадують стрибучих метеликів і становлять небезпеку для плодових культур, виноградної лози та навіть лісосмуг, оскільки живляться клітинним соком (висмоктують сік):
- листків;
- пагонів;
- кори;
- плодів.
Цикадки небезпечні також і тим, що:
- поширюють захворювання;
- пошкоджують рослини отруйною слиною;
- роблять в них кладки яєць.
"На сьогодні налічують близько 20 тисяч видів цих шкідливих комах. Вони розрізняються яскравим забарвленням, плямистістю та уподобаннями в їжі. Зовні це невеликі, до 1 см, стрибучі метелики", - розповіли у Держпродспоживслужбі.
Цикадка - небезпечний шкідник молодих дерев (ілюстрація: dpss-te.gov.ua)
Уточнюється, що на городі знищити весь врожай цикадка може за сезон, тоді як завдати серйозної шкоди деревам у саду - за 2-3 роки.
Життєвий цикл цикадки
Загрозу для рослин несуть як дорослі особини цикадки, так і її личинки.
При цьому розмножуються метелики дуже швидко - для того, щоб з яйця сформувалося доросла комаха, потрібно не більше 20 днів.
Отже, за сезон на світ з'являється кілька поколінь цикадок, які швидко та легко пристосовуються будь-яких умов (несприятливі вони просто перечікують у землі).
В цілому життєвий цикл цих комах такий:
- восени - самки відкладають яйця у пагони;
- навесні - з'являються личинки, які живляться бур'янами та овочами;
- влітку - дорослі особини активно харчуються та відкладають нові яйця.
Коли цикадки завдають найбільше шкоди
Експерти виділяють кілька основних етапів пошкодження рослин цикадкою:
- з серпня по жовтень - коли самка відкладає яйця та гострим яйцекладом робить надрізи в пагонах;
- з квітня по червень - коли відроджуються личинки-німфи, опадають вниз і шукають кормову базу (це можуть бути бур'яни (молочай, пирій, осот, лобода, щириця звичайна) та сільськогосподарські культури (горох, шпинат, баклажани, помідори, перець, морква, картопля тощо);
- з кінця липня до початку серпня - коли личинки окрилюються (дорослі особини продовжують харчуватись соком, рухаються по гілці по колу, провокуючи руйнування тканин рослин).
Масові пошкодження цикадкою викликають порушення, а потім і припинення потоку поживних речовин до верхівок пагонів, внаслідок чого їх ріст послаблюється, а приріст різко зменшується.
Листя верхньої частини пошкодженого пагона закручуються донизу, змінює колір.
Ознаки ураження рослин цикадками
До найпоширеніших ознак ураження рослин цикадками належать такі:
- вертикальні надрізи на корі довжиною до 8-10 мм (особливо на молодих деревах);
- деформація пагонів;
- листя, яке починає жовтіти та скручуватися (може набувати рудуватого кольору);
- сповільнення або повна зупинка росту;
- білі або руді плями.
Як захистити рослини від цикадок
Для того, щоб захистити рослини від цикадок, українцям радять дотримуватись такого плану дій:
- ранньою весною - обробити кущі та дерева Препаратом 30 В або Препаратом 30 Д (контактним інсекто-акарицидом, який ефективно бореться із зимуючими стадіями шкідників);
- у червні - двічі (з перервою у 20 днів) обробити пошкоджені дерева інсектицидом системної дії (широкого спектра дії - неонікотиноїди, антраніламіди).
Крім того, щоб не допустити пошкодження дерев цикадкою, у Держпродспоживслужбі радять вдаватись до профілактичних методів:
- тримати землю в діаметрі 1-1,5 м довкола штамбу дерева перекопаною (періодично просапувати), а ще краще - замульчувати;
- ретельно видаляти бур'яни у саду (особливо в червні, коли з'являються личинки цикад);
- періодично скошувати траву (не допускати її надмірного росту);
- фарбувати гілки та стовбур молодих дерев садовою фарбою (що також захистить кору дерев від грибків, лишайників і тріщин);
- перекопувати землю довкола дерев восени.
"Побачивши понівечені дерева - не панікуйте та не спішіть обрізати гілки. При належному догляді пошкоджені дерева відновлюються за 1,5-2 роки", - підсумували в установі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що цього року частину врожаю в Україні знищили заморозки - яких фруктів бракуватиме та наскільки підскочать ціни.
Читайте також про народні методи боротьби з хрущами (які реально працюють, а які - ні).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.