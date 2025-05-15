Метелики-"вампіри"? Які комахи знищують сад за кілька років і як від них захиститись

Маленькі й непомітні, на перший погляд, але надзвичайно небезпечні для рослин цикадки атакують сади й городи українців. По собі вони лишають понівечене листя та мертві пагони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

Чим небезпечні цикадкові комахи

Цикадкові (Cicadellidae) - це дрібні шкідники, які нагадують стрибучих метеликів і становлять небезпеку для плодових культур, виноградної лози та навіть лісосмуг, оскільки живляться клітинним соком (висмоктують сік):

листків;

пагонів;

кори;

плодів.

Цикадки небезпечні також і тим, що:

поширюють захворювання;

пошкоджують рослини отруйною слиною;

роблять в них кладки яєць.

"На сьогодні налічують близько 20 тисяч видів цих шкідливих комах. Вони розрізняються яскравим забарвленням, плямистістю та уподобаннями в їжі. Зовні це невеликі, до 1 см, стрибучі метелики", - розповіли у Держпродспоживслужбі.

Цикадка - небезпечний шкідник молодих дерев (ілюстрація: dpss-te.gov.ua)

Уточнюється, що на городі знищити весь врожай цикадка може за сезон, тоді як завдати серйозної шкоди деревам у саду - за 2-3 роки.

Життєвий цикл цикадки

Загрозу для рослин несуть як дорослі особини цикадки, так і її личинки.

При цьому розмножуються метелики дуже швидко - для того, щоб з яйця сформувалося доросла комаха, потрібно не більше 20 днів.

Отже, за сезон на світ з'являється кілька поколінь цикадок, які швидко та легко пристосовуються будь-яких умов (несприятливі вони просто перечікують у землі).

В цілому життєвий цикл цих комах такий:

восени - самки відкладають яйця у пагони;

навесні - з'являються личинки, які живляться бур'янами та овочами;

влітку - дорослі особини активно харчуються та відкладають нові яйця.

Коли цикадки завдають найбільше шкоди

Експерти виділяють кілька основних етапів пошкодження рослин цикадкою:

з серпня по жовтень - коли самка відкладає яйця та гострим яйцекладом робить надрізи в пагонах;

з квітня по червень - коли відроджуються личинки-німфи, опадають вниз і шукають кормову базу (це можуть бути бур'яни (молочай, пирій, осот, лобода, щириця звичайна) та сільськогосподарські культури (горох, шпинат, баклажани, помідори, перець, морква, картопля тощо);

з кінця липня до початку серпня - коли личинки окрилюються (дорослі особини продовжують харчуватись соком, рухаються по гілці по колу, провокуючи руйнування тканин рослин).

Масові пошкодження цикадкою викликають порушення, а потім і припинення потоку поживних речовин до верхівок пагонів, внаслідок чого їх ріст послаблюється, а приріст різко зменшується.

Листя верхньої частини пошкодженого пагона закручуються донизу, змінює колір.

Ознаки ураження рослин цикадками

До найпоширеніших ознак ураження рослин цикадками належать такі:

вертикальні надрізи на корі довжиною до 8-10 мм (особливо на молодих деревах);

деформація пагонів;

листя, яке починає жовтіти та скручуватися (може набувати рудуватого кольору);

сповільнення або повна зупинка росту;

білі або руді плями.

Як захистити рослини від цикадок

Для того, щоб захистити рослини від цикадок, українцям радять дотримуватись такого плану дій:

ранньою весною - обробити кущі та дерева Препаратом 30 В або Препаратом 30 Д (контактним інсекто-акарицидом, який ефективно бореться із зимуючими стадіями шкідників);

у червні - двічі (з перервою у 20 днів) обробити пошкоджені дерева інсектицидом системної дії (широкого спектра дії - неонікотиноїди, антраніламіди).

Крім того, щоб не допустити пошкодження дерев цикадкою, у Держпродспоживслужбі радять вдаватись до профілактичних методів:

тримати землю в діаметрі 1-1,5 м довкола штамбу дерева перекопаною (періодично просапувати), а ще краще - замульчувати;

ретельно видаляти бур'яни у саду (особливо в червні, коли з'являються личинки цикад);

періодично скошувати траву (не допускати її надмірного росту);

фарбувати гілки та стовбур молодих дерев садовою фарбою (що також захистить кору дерев від грибків, лишайників і тріщин);

перекопувати землю довкола дерев восени.

"Побачивши понівечені дерева - не панікуйте та не спішіть обрізати гілки. При належному догляді пошкоджені дерева відновлюються за 1,5-2 роки", - підсумували в установі.