Общество Образование Деньги Изменения

Это нужно сделать в августе. Садовникам напомнили важное правило, которое спасет виноград

В августе виноград активно вызревает и набирает сок (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Август - решающий период для винограда. Именно в этот период ягоды активно вызревают и набирают сок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области в Facebook.

Что сделать в августе, чтобы получить хороший урожай

Украинцам рассказали, что для обеспечения качественного урожая винограда и снижения риска заболеваний, важно позаботиться о правильном уходе за кустами.

Одной из основных процедур в это время является удаление листьев вокруг гроздей.

Уточняется, что этот агроприем позволяет:

  • улучшить вентиляцию куста;
  • уменьшить влажность в зоне плодоношения;
  • снизить риск поражения грибковыми заболеваниями;
  • ускорить созревание ягод;
  • улучшить вкусовые свойства винограда.

"Внимание! Обрезку следует проводить осторожно - удаляются только те листья, которые затеняют грозди", - отметили эксперты Госпродпотребслужбы.

Садоводам напомнили, что чрезмерное удаление зелени может ослабить фотосинтез и негативно повлиять на развитие растения.

Кроме того, в августе специалисты рекомендуют провести укорачивание верхушек побегов - примерно на 35-40 см.

В Госпродпотребслужбе объяснили, что это позволяет:

  • ограничить рост новых побегов;
  • уменьшить образование пасынков;
  • улучшить воздухообмен в кроне;
  • быстрее испарять избыточную влагу;
  • уменьшить риск распространения болезней.

"Важно! Все работы (обрезка и чеканка) проводятся только в сухую погоду, чтобы избежать инфицирования срезов", - добавили в ведомстве.

При условии повышенной влажности или прогноза дождей украинцам рекомендовали обработать кусты фунгицидами - с профилактической целью.

"Своевременный и грамотный уход в августе - залог здорового, сладкого и богатого урожая винограда", - подытожили эксперты.

Публикация ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области (скриншот: facebook.com/gudpsspoltava)

Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях погоды в Украине в начале августа и объясняли, какие регионы могут потерять урожай из-за засухи, распространения вредителей и болезней.

Кроме того, мы объясняли, какой опасный клоп угрожает более 100 культурам и может уничтожить урожай в Украине.

Читайте также, какие опасные для растений насекомые уничтожают сад за несколько лет и как от них защититься.

ДержпродспоживслужбааграріїФруктыСад и огородСоветыФермерыЯгоды