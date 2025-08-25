Это нужно сделать в августе. Садовникам напомнили важное правило, которое спасет виноград

Что сделать в августе, чтобы получить хороший урожай

Украинцам рассказали, что для обеспечения качественного урожая винограда и снижения риска заболеваний, важно позаботиться о правильном уходе за кустами.

Одной из основных процедур в это время является удаление листьев вокруг гроздей.

Уточняется, что этот агроприем позволяет:

улучшить вентиляцию куста;

уменьшить влажность в зоне плодоношения;

снизить риск поражения грибковыми заболеваниями;

ускорить созревание ягод;

улучшить вкусовые свойства винограда.

"Внимание! Обрезку следует проводить осторожно - удаляются только те листья, которые затеняют грозди", - отметили эксперты Госпродпотребслужбы.

Садоводам напомнили, что чрезмерное удаление зелени может ослабить фотосинтез и негативно повлиять на развитие растения.

Кроме того, в августе специалисты рекомендуют провести укорачивание верхушек побегов - примерно на 35-40 см.

В Госпродпотребслужбе объяснили, что это позволяет:

ограничить рост новых побегов;

уменьшить образование пасынков;

улучшить воздухообмен в кроне;

быстрее испарять избыточную влагу;

уменьшить риск распространения болезней.

"Важно! Все работы (обрезка и чеканка) проводятся только в сухую погоду, чтобы избежать инфицирования срезов", - добавили в ведомстве.

При условии повышенной влажности или прогноза дождей украинцам рекомендовали обработать кусты фунгицидами - с профилактической целью.

"Своевременный и грамотный уход в августе - залог здорового, сладкого и богатого урожая винограда", - подытожили эксперты.

Публикация ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области (скриншот: facebook.com/gudpsspoltava)