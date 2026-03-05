"Це не потрібно": США виступили проти захисту енергетики України від ударів РФ

"Удари по електричних підстанціях, що забезпечують живлення ядерних об’єктів, - це не "чергова атака". Це свідома спроба створити умови для блекауту та підвищити ризик ядерного інциденту", - наголосив міністр.

Він подякував членам Ради за розуміння цих небезпек та підтримку моніторингових та експертних місій МАГАТЕ.

"Це ядерний тероризм. Не може бути жодного business as usual з РФ у сфері атомної енергетики, поки вона продовжує створювати неприйнятні ризики - через окупацію Запорізької АЕС та постійні удари по енергосистемі, яка забезпечує роботу систем ядерної безпеки", - сказано в заяві Сибіги.

Крім того, глава МЗС України нагадав про попередження Києва щодо планування росіянами нападів на підстанції, які є критично важливими для схем зовнішнього електропостачання українських атомних електростанцій.

США виступили проти резолюції

Сполучені Штати вперше не підтримали резолюцію МАГАТЕ. Вони заявили перед голосуванням, що підтримують роботу МАГАТЕ, але не підтримують розгляд "непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією".

Під час голосування проти резолюції, окрім США, виступили Росія, Китай та Нігер. Загалом було чотири голоси проти, 20 голосів - за, ще 10 країн утрималися.

Ядерна загроза

Нагадаємо, удари окупантів по енергетичній системі України створили нові серйозні загрози для безпеки діючих атомних електростанцій. Через ризик нестабільного електропостачання МАГАТЕ терміново скликало позачергове засідання у Відні.