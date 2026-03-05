"Это не нужно": США выступили против защиты энергетики Украины от ударов РФ

"Удары по электрическим подстанциям, обеспечивающим питание ядерных объектов, - это не "очередная атака". Это сознательная попытка создать условия для блэкаута и повысить риск ядерного инцидента", - подчеркнул министр.

Он поблагодарил членов Совета за понимание этих опасностей и поддержку мониторинговых и экспертных миссий МАГАТЭ.

"Это ядерный терроризм. Не может быть никакого business as usual с РФ в сфере атомной энергетики, пока она продолжает создавать неприемлемые риски - из-за оккупации Запорожской АЭС и постоянных ударов по энергосистеме, которая обеспечивает работу систем ядерной безопасности", - сказано в заявлении Сибиги.

Кроме того, глава МИД Украины напомнил о предупреждении Киева о планировании россиянами нападений на подстанции, которые являются критически важными для схем внешнего электроснабжения украинских атомных электростанций.

США выступили против резолюции

Соединенные Штаты впервые не поддержали резолюцию МАГАТЭ. Они заявили перед голосованием, что поддерживают работу МАГАТЭ, но не поддерживают рассмотрение "ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией".

Во время голосования против резолюции, кроме США, выступили Россия, Китай и Нигер. Всего было четыре голоса против, 20 голосов - за, еще 10 стран воздержались.

Ядерная угроза

Напомним, удары оккупантов по энергетической системе Украины создали новые серьезные угрозы для безопасности действующих атомных электростанций. Из-за риска нестабильного электроснабжения МАГАТЭ срочно созвало внеочередное заседание в Вене.