Через удари РФ МАГАТЕ перевірить безпеку українських атомних станцій, - Bloomberg
Російські удари по енергосистемі України створили нові серйозні ризики для безпеки діючих атомних електростанцій. Через загрозу втрати стабільного електропостачання МАГАТЕ терміново зібрало позачергове засідання у Відні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Атаки РФ по енергетиці загострили ризики для українських АЕС
В публікації видання наголошується, що Україна зіткнулася з різким зростанням ризиків ядерної безпеки через системні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Ударів зазнають об’єкти, які забезпечують стабільне електропостачання трьох працюючих атомних електростанцій.
Саме тому дипломати ініціювали екстрене засідання Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб оцінити наслідки атак Кремля для роботи українських ядерних реакторів.
Тривалі обстріли не лише залишили мільйони людей без світла й опалення взимку, а й наблизили ризик ядерної аварії.
На відміну від інших типів електростанцій, атомні об’єкти критично залежать від постійного зовнішнього електропостачання - воно необхідне для роботи систем охолодження та безпеки. Його втрата може призвести до перегріву ядерного палива та небезпечного радіаційного викиду.
МАГАТЕ терміново оцінює загрозу ядерній безпеці та вразливість інфраструктури
Посол Нідерландів при МАГАТЕ Пітер Потман заявив, що агентство має справу зі "значними та зростаючими ризиками", а перспектива аварії "небезпечна близька до реальності".
Європейські країни вимагають від МАГАТЕ детальну оцінку вразливості української ядерної інфраструктури вже до наступного місяця.
Наразі місія агентства в Україні перевіряє критично важливі підстанції, що забезпечують передачу електроенергії до АЕС.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що будь-яке пошкодження цієї інфраструктури безпосередньо підриває ядерну безпеку і має бути недопущене.
Енергетичне перемир'я
Нагадаємо, що в четвер, 29 січня, в соцмережах з’явилася інформація про тимчасове припинення ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Нібито заборона стосувалася об’єктів у Києві, області та інших регіонах.
Згодом повідомлялося, що мораторій може бути двостороннім і діяти до 3 лютого, що нібито пов’язано з черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.
Також президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням тимчасово утриматися від ударів по українських містах у період сильних морозів. За його словами, глава Кремля погодився.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемир’я з Росією, зазначив, що питання обговорювалося в Абу-Дабі, та висловив сподівання на виконання домовленостей.