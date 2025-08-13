Це не поступка Путіну: у Трампа назвали ще одну мету його зустрічі з диктатором

"Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч - це не поступка", - сказав Рубіо.

За його словами, зараз у новинах багато хто говорить, що це стало перемогою путіна, який вийшов з ізоляції.

"Зустріч - це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент", - наголосив держсекретар США.

Він зазначив, що запланований саміт - це "зустріч для з’ясування позицій". Рубіо додав, що рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Зустріч Трампа та Путіна

Цієї п’ятниці, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори відбудуться в Анкориджі, штат Аляска.

Трамп заявив, що планує обговорити врегулювання війни Росії проти України та закликати Путіна припинити бойові дії.

За словами Трампа, він розраховує домовитися з диктатором про обмін територіями між Україною та Росією. При цьому він обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоду щодо України, оскільки це мають зробити Київ і Москва.

На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не віддаватиме Росії Донбас.

Також стало відомо, що напередодні зустрічі з Путіним Трамп проведе онлайн-розмову із Зеленським та іншими європейськими лідерами.