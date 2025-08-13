Це не поступка Путіну: у Трампа назвали ще одну мету його зустрічі з диктатором

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у Білому домі сприймають не як поступки російському диктатору, а як з’ясування позицій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв’ю для Sid and Friends in the Morning.
"Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч - це не поступка", - сказав Рубіо.
За його словами, зараз у новинах багато хто говорить, що це стало перемогою путіна, який вийшов з ізоляції.
"Зустріч - це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент", - наголосив держсекретар США.
Він зазначив, що запланований саміт - це "зустріч для з’ясування позицій". Рубіо додав, що рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.
Цієї п’ятниці, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори відбудуться в Анкориджі, штат Аляска.
Трамп заявив, що планує обговорити врегулювання війни Росії проти України та закликати Путіна припинити бойові дії.
За словами Трампа, він розраховує домовитися з диктатором про обмін територіями між Україною та Росією. При цьому він обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоду щодо України, оскільки це мають зробити Київ і Москва.
На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не віддаватиме Росії Донбас.
Також стало відомо, що напередодні зустрічі з Путіним Трамп проведе онлайн-розмову із Зеленським та іншими європейськими лідерами.
Детально про те, коли Трамп зустрічався з Путіним і про що говорили - читайте у матеріалі РБК-Україна.