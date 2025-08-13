RU

Это не уступка Путину: у Трампа назвали еще одну цель его встречи с диктатором

Фото: госсекретарь США Марко Рубио (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Белом доме воспринимают не как уступки российскому диктатору, а как выяснение позиций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью для Sid and Friends in the Morning.

"Люди должны понять, для президента Трампа встреча - это не уступка", - сказал Рубио.

По его словам, сейчас в новостях многие говорят, что это стало победой Путина, который вышел из изоляции.

"Встреча - это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент", - подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что запланированный саммит - это "встреча для выяснения позиций". Рубио добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Встреча Трампа и Путина

В эту пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в Анкоридже, штат Аляска.

Трамп заявил, что планирует обсудить урегулирование войны России против Украины и призвать Путина прекратить боевые действия.

По словам Трампа, он рассчитывает договориться с диктатором об обмене территориями между Украиной и Россией. При этом он обещал, что не будет заключать с Путиным соглашение по Украине, поскольку это должны сделать Киев и Москва.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать России Донбасс.

Также стало известно, что накануне встречи с Путиным Трамп проведет онлайн-разговор с Зеленским и другими европейскими лидерами.

 

Детально о том, когда Трамп встречался с Путиным и о чем говорили - читайте в материале РБК-Украина.

