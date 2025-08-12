Коли Трамп зустрічався з Путіним і про що говорили

На Алясці 15 серпня відбудеться зустріч лідерів США та Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна. Це їхні перші прямі переговори з моменту обрання Трампа на другий президентський термін, а востаннє вони зустрічалися особисто понад 6 років тому.

РБК-Україна в матеріалі нижче наводить хронологію контактів Трампа і Путіна.

Головне:

Коли Трамп і Путін зустрічалися раніше?

Про що говорили під час минулих зустрічей?

Що відомо про переговори на Алясці?

Від двосторонніх переговорів до самітів

За першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США (2017-2021) він і Володимир Путін зустрічалися щонайменше п’ять разів як на двосторонніх зустрічах, так і на міжнародних самітах.

Основні теми переговорів включали втручання Росії в американські вибори, війну в Україні, ситуацію в Сирії, будівництво "Північного потоку-2".

Зустріч на саміті G20 у Гамбурзі (липень 2017)

Це був перший особистий контакт між лідерами країн після обрання Трампа. Офіційна частина переговорів, що тривала понад дві години, була присвячена втручанню Росії у вибори в США 2016 року.

Путін тоді запевнив Трампа у непричетності Москви, і, за словами російського президента, американський колега прийняв його запевнення. Того ж дня відбулася неформальна розмова за вечерею лідерів, де Трамп і Путін спілкувалися близько години через перекладача, але її деталі не розголошувалися.

Саміт АТЕС у В’єтнамі (листопад 2017)

На саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) лідери обмінялися короткими репліками, але офіційної розмови не відбулося через напружені відносини.

На той час Вашингтон вже посилив санкції проти Москви через війну на сході України, а Кремль скорочував кількість дипломатів США у РФ.

Двостороння зустріч у Гельсінкі (липень 2018)

Ці переговори стали однією з найрезонансніших подій за першого президентства Трампа. Головними темами були війна в Україні, будівництво газопроводу "Північний потік-2", міжнародний тероризм і ситуація в Сирії.

Фото: зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі (Getty Images)

На підсумковій пресконференції Трамп викликав суспільне обурення, заявивши, що "не бачить причин", чому Росія могла б втручатися в американські вибори, ставлячи під сумнів висновки власної розвідки.

Путін, своєю чергою, назвав питання Криму "закритим" і зазначив, що США, на його думку, мали б активніше наполягати на виконанні Мінських домовленостей.

Щодо "Північного потоку-2" кремлівський лідер пообіцяв зберегти транзит газу через Україну, тоді як Трамп висловив сумніви в доцільності проєкту.

Саміт G20 в Аргентині (листопад 2018)

Заплановану зустріч було скасовано через захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці. Лідери навіть не потиснули руки.

Дональд Трамп пройшов повз Володимира Путіна під час церемонії фотографування і надалі тримався на відстані від очільника Росії.

Саміт G20 в Японії (червень 2019)

На цій зустрічі, що тривала понад годину у форматі делегацій, обговорювали двосторонні відносини та ситуацію в Україні, але жодних конкретних домовленостей не досягли.

Трамп тоді ж публічно закликав Путіна "не втручатися" у президентські вибори в США у 2020 році.

Телефонна дипломатія

Після обрання на другий термін Дональд Трамп і Володимир Путін підтримували зв'язок, однак лише телефоном.

Основною темою всіх розмов була війна в Україні, хоча обговорювалися й інші міжнародні питання, зокрема ситуація на Близькому Сході.

12 лютого 2025 відбулася тривала розмова Трампа і Путіна, під час якої обговорювали війну в Україні, Близький Схід, енергетику, питання штучного інтелекту та економіки. Трамп наголосив, що обидва лідери хочуть зупинити мільйони смертей у війні.

18 березня - двогодинна бесіда лідерів країн. Трамп запропонував 30-денне припинення вогню в Україні, яке Путін погодив, але лише в частині зупинки атак на енергетичну інфраструктуру. Було вирішено почати переговори між делегаціями України та РФ щодо мирного врегулювання. Також обговорювалися нормалізації відносин між Росією та США.

19 травня, після зустрічі делегацій України та Росії в Стамбулі, президенти США та РФ спілкувалися понад дві години, обговорюючи можливості обміну полоненими, перемир’я та іранське ядерне питання.

4 червня Путін телефоном повідомив Трампу, що РФ відповість на українські атаки на територію Росії, маючи на увазі операцію СБУ "Павутина". Хоча сторони обговорювали перспективи врегулювання, прогресу не було.

14 червня темою спілкування стала ескалація на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном. Українське питання також було обговорено, але без проривів. Трамп назвав розмову "гарною, але не такою, що призведе до негайного миру".

3 липня президенти говорили про Сирію, ірано-ізраїльський конфлікт та війну в Україні. Трамп висловив розчарування повільним просуванням мирних переговорів, але наголосив на важливості збереження діалогу.

Фото: зустріч із Путіним на Алясці буде першою за час другої каденції Трампа (Getty Images)

Хоча особисто Трамп і Путін у 2025 році не зустрічалися, кілька візитів до Москви здійснив помічник американського президента Стів Віткофф. Саме під час однієї з таких зустрічей Віткоффа з Путіним (6 серпня) було погоджено особисті переговори двох лідерів держав.

Трамп і Путін на Алясці

Про зустріч із Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп заявив після візиту Стіва Віткоффа до Москви. Датою саміту було анонсовано 15 серпня, а місцем його проведення - місто Анкоридж на півдні штату.

Вибір місця переговорів пояснюють одразу кількома причинами. По-перше, це зручна логістика для обох сторін. По-друге, США не визнають юрисдикції Міжнародного кримінального суду, що знімає ризик арешту Путіна за ордером Гааги. Також Аляска колись була територією Російської імперії, що додає історичного підтексту.

За даними ЗМІ, під час переговорів лідерів США та РФ може розглядатися питання територіальних компромісів в обмін на припинення бойових дій Росії в Україні.

Трамп неодноразово заявляв, що для завершення війни можливий "обмін територіями".

Водночас Київ та європейські союзники категорично проти таких сценаріїв. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам.