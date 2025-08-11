Трамп: я не буду укладати мирну угоду, це мають зробити Україна і РФ
Президент США Дональд Трамп зазначив, що укладати мирну угоду щодо завершення війни Росії проти України - це не його справа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.
Трамп пригрозив, що він може вийти з переговорів щодо України і тоді це "буде кінець". Тоді війна не буде врегульована.
Президент зазначив, що він вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін хоче отримати всю Україну. Але Трамп хоче зустрічі, щоб розглянути параметри врегулювання. Після цього він пообіцяв зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам.
"Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (РФ і Україна - ред.). Росія повинна повернутися до розвитку своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано", - додав він.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, на тлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в ЗМІ з'явилися чутки про те, що дві країни готують операцію із заморожування війни РФ проти України.
Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово наголошував, що успіху не буде, якщо Вашингтон із Москвою домовляться без Києва.
Водночас прем'єр Індії Нарендра Моді та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд у сьогоднішній розмові із Зеленським підтримали ідею про те, що перемовини щодо завершення війни мають відбуватися за участю України.