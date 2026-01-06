"Це не нескінченна війна": республіканці заперечили плани тривалої окупації Венесуели

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст зазначив, що операція із захоплення Мадуро була швидкою і "точковою", а не повномасштабним вторгненням.

Після засекреченої зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом 5 січня, спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно також спростував чутки про масштабне військове вторгнення.

"У нас немає збройних сил США у Венесуелі, і ми не окупуємо цю країну", - заявив журналістам Джонсон.

Республіканці відкидають порівняння з війнами в Іраку чи Афганістані, підкреслюючи, що:

мета полягала у виконанні обвинувального акта проти Мадуро за наркотероризм;

США не мають наміру тримати контингент для державного будівництва;

контроль над нафтовою інфраструктурою є тимчасовим заходом для її відновлення.

Позиція Трампа та нафтове питання

Хоча президент Дональд Трамп раніше заявляв, що США "керуватимуть" Венесуелою, держсекретар Марко Рубіо уточнив, що йдеться про координацію політики перехідного періоду. Пріоритетом залишається доступ до енергоресурсів для стабілізації світового ринку та "відбудови країни".

"Ми не збираємося бути там вічно. Ми хочемо, щоб Венесуела була вільною, а американські інтереси - захищеними", - зазначають у Республіканській партії.