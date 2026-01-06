"Это не бесконечная война": республиканцы отрицают планы долгой оккупации Венесуэлы

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст отметил, что операция по захвату Мадуро была быстрой и "точечной", а не полномасштабным вторжением.

После засекреченной встречи с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом 5 января спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально также опроверг слухи о масштабном военном вторжении.

"У нас нет вооруженных сил США в Венесуэле, и мы не оккупируем эту страну", - заявил журналистам Джонсон.

Республиканцы исключают сравнение с войнами в Ираке или Афганистане, подчеркивая, что:

цель заключалась в исполнении обвинительного акта против Мадуро за наркотерроризм;

США не намерены содержать контингент для государственного строительства;

контроль над нефтяной инфраструктурой является временной мерой по ее восстановлению.

Позиция Трампа и нефтяной фактор

Хотя президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США будут "управлять" Венесуэлой, госсекретарь Марко Рубио пояснил, что речь идет о координации политики переходного периода. Приоритетом Вашингтона остается доступ к венесуэльским энергоносителям для стабилизации мирового рынка нефти и восстановления экономики самой страны.

В Республиканской партии резюмируют, что администрация Трампа стремится к "максимальной выгоде при минимальном военном участии", фокусируясь на защите американских инвестиций.