"Это не бесконечная война": республиканцы отрицают планы долгой оккупации Венесуэлы

США, Вторник 06 января 2026 10:15
UA EN RU
"Это не бесконечная война": республиканцы отрицают планы долгой оккупации Венесуэлы Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (фото: Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Представители Республиканской партии США уверяют, что военная операция в Венесуэле, повлекшая свержение Николаса Мадуро, не превратится в "бесконечную войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст отметил, что операция по захвату Мадуро была быстрой и "точечной", а не полномасштабным вторжением.

После засекреченной встречи с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом 5 января спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально также опроверг слухи о масштабном военном вторжении.

"У нас нет вооруженных сил США в Венесуэле, и мы не оккупируем эту страну", - заявил журналистам Джонсон.

Республиканцы исключают сравнение с войнами в Ираке или Афганистане, подчеркивая, что:

  • цель заключалась в исполнении обвинительного акта против Мадуро за наркотерроризм;
  • США не намерены содержать контингент для государственного строительства;
  • контроль над нефтяной инфраструктурой является временной мерой по ее восстановлению.

Позиция Трампа и нефтяной фактор

Хотя президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США будут "управлять" Венесуэлой, госсекретарь Марко Рубио пояснил, что речь идет о координации политики переходного периода. Приоритетом Вашингтона остается доступ к венесуэльским энергоносителям для стабилизации мирового рынка нефти и восстановления экономики самой страны.

В Республиканской партии резюмируют, что администрация Трампа стремится к "максимальной выгоде при минимальном военном участии", фокусируясь на защите американских инвестиций.

Напомним, в начале января 2026 года спецподразделения армии США провели масштабную операцию "Абсолютная решимость" в Каракасе, в ходе которой были задержаны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Официальный Вашингтон предъявил им обвинения в наркотерроризме, включая массовые поставки кокаина и фентанила в Соединенные Штаты.

Однако помимо борьбы с наркотрафиком, конфликт имеет глубокие экономические причины. Еще при Уго Чавесе Венесуэла национализировала нефтяные месторождения, принадлежавшие американским корпорациям. Дональд Трамп неоднократно требовал "вернуть украденные активы и землю", предлагая Мадуро добровольно уйти в отставку в обмен на убежище в Турции.

