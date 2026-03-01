"Це неприйнятно": Китай засудив удари Ізраїлю та США по Ірану

Китай засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх "неприйнятними". Адже атаки відбулися у той час, коли між Вашингтоном та Тегераном тривають переговори щодо ядерної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.
"Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", - йдеться в повідомленні.
У МЗС Китаю закликали до негайного припинення військових операцій, уникнення подальшої ескалації напруженості та спільно захищати мир і стабільність на Близькому Сході та у світі.
У відомстві також повідомили, що сьогодні, 1 березня, міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Ван І заявив, що за наполяганням Китаю та Росії Рада Безпеки ООН вчора провела екстрене засідання щодо поточної ситуації в Ірані.
"Китай послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Напади, розпочаті США та Ізраїлем проти Ірану під час переговорів між США та Іраном, є неприйнятними; відверте вбивство суверенного лідера та підбурювання до зміни режиму є неприйнятними", - зазначили у МЗС Китаю.
У міністерстві наголосили, що ці дії порушують міжнародне право та основні норми міжнародних відносин.
"Конфлікт зараз поширився на всю Перську затоку, і ситуація на Близькому Сході може опинитися в небезпечній прірві. Китай дуже стурбований цим, - додали у відомстві.
Ван І також зазначив, що позиція Китаю полягає в наступному:
Лавров своєю чергою заявив, що удари США та Ізраїлю по Ірану серйозно підірвали стабільність на Близькому Сході.
За його словами, Росія нібито поділяє таку ж позицію, як і Китай, і готова посилити координацію та комунікацію з Пекіном, надсилаючи чіткий сигнал через такі платформи, як ООН та Шанхайська організація співробітництва, закликаючи до негайного припинення війни та повернення до дипломатичного переговорного процесу.
Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Ізраїль та США завдали серію ударів по Ірану.
За словами американського президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму, а основна мета операції - захист американського народу і союзників.
За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Відомо, що ЦРУ місяцями стежило за верховним лідером Ірану, уточнюючи його розпорядок і місця перебування.
Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.
Зокрема, загинули міністр оборони Ірану та начальник Генерального штабу.
Сьогодні в Ірані призначили тимчасового верховного лідера. Ним став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Згідно з конституцією країни, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.