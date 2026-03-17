"Это нечестно": Трамп эмоционально отреагировал на действия Ирана в Ормузском проливе

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом , об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обеда с членами правления Центра Трампа и Кеннеди.

"Мы уже победили"

Трамп считает, что блокирование стратегического транспортного пути является нечестным, поскольку США якобы уже победили в войне против Ирана.

"Это даже нечестно с их стороны. Мы уже победили! Они не имеют права продолжать то, что они делают", - заявил глава США.

Как все началось

После трехдневных ударов США и Израиля по объектам в Тегеране в конце февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.

За восемь дней морского противостояния иранский флот потерял почти половину боевых кораблей - в том числе дрононосцы и подводные лодки. Однако Тегеран таки заблокировал главную нефтяную артерию планеты.

В начале марта Иран атаковал подводными дронами два нефтяных танкера вблизи иракского порта Басра. Всего с начала боевых действий было атаковано не менее 16 кораблей.

Американская разведка также фиксировала минирование судоходного канала.

Из-за блокирования Ормузского пролива в мире почти мгновенно повысились цены на нефть - вместе с этим в цене вырос и бензин.

Недавно РБК-Украина сообщало, что нефть из региона Ближнего востока начала транспортироваться на мировой рынок в обход блокады Ирана.