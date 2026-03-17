"Это нечестно": Трамп эмоционально отреагировал на действия Ирана в Ормузском проливе

14:30 17.03.2026 Вт
2 мин
Президент США заявил, что они уже выиграли в войне
aimg Елена Чупровская
"Это нечестно": Трамп эмоционально отреагировал на действия Ирана в Ормузском проливе Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Иран за блокирование Ормузского пролива.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обеда с членами правления Центра Трампа и Кеннеди.

"Мы уже победили"

Трамп считает, что блокирование стратегического транспортного пути является нечестным, поскольку США якобы уже победили в войне против Ирана.

"Это даже нечестно с их стороны. Мы уже победили! Они не имеют права продолжать то, что они делают", - заявил глава США.

Как все началось

После трехдневных ударов США и Израиля по объектам в Тегеране в конце февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.

За восемь дней морского противостояния иранский флот потерял почти половину боевых кораблей - в том числе дрононосцы и подводные лодки. Однако Тегеран таки заблокировал главную нефтяную артерию планеты.

В начале марта Иран атаковал подводными дронами два нефтяных танкера вблизи иракского порта Басра. Всего с начала боевых действий было атаковано не менее 16 кораблей.

Американская разведка также фиксировала минирование судоходного канала.

Из-за блокирования Ормузского пролива в мире почти мгновенно повысились цены на нефть - вместе с этим в цене вырос и бензин.

Недавно РБК-Украина сообщало, что нефть из региона Ближнего востока начала транспортироваться на мировой рынок в обход блокады Ирана.

Впрочем, новые поставки вряд ли снизят цену топлива в Украине, но могут способствовать ее стабилизации.

Несмотря на то, что цены на топливо в Украине значительно повысились, власти не планируют снижать налоги, чтобы сдержать ценники. Зато Кабмин ввел кэшбек на топливо - он считает его более эффективным инструментом, чем налоговые послабления.

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
