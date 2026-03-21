"Це наші власні санкції": Сибіга заявив, що атаки на об'єкти в РФ лише зростатимуть

20:30 21.03.2026 Сб
Якщо досі це виглядало як відповідь, то тепер це може перерости у зовсім інший рівень дій
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)

Україна продовжить нарощувати інтенсивність ударів по військових об'єктах у глибині Росії для послаблення її терористичного потенціалу.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

Читайте також: "РФ не вивезе цю війну": у ЦПД пояснили, чому удари по ВПК є вирішальними

Стратегія глибоких ударів

За словами міністра, масштаби та вплив українських атак на території держави-агресора постійно зростають. Це є свідомою стратегією, спрямованою на знищення джерел терору безпосередньо в місцях їхнього розташування.

Українські можливості тепер дозволяють вражати цілі на відстані тисяч кілометрів. Сибіга наголосив, що така кампанія є "розумною, ефективною та стратегічно виваженою".

"Це наші власні, українські санкції проти російської військової машини, і ми не збираємося їх послаблювати", - підкреслив очільник МЗС.

Наслідки для агресора

Міністр зазначив, що російське керівництво вже визнає відсутність безпечних місць у країні. Війна, розв'язана Кремлем, повертається на територію Росії, і інтенсивність атак лише посилюватиметься.

"Чим довше Москва відмовлятиметься припинити цю безглузду війну, в якій вона не має жодних шансів виграти, тим гірше для неї буде", - додав Андрій Сибіга.

Удари по тилу та об'єктах РФ

Нагадаємо, Україна систематично завдає ударів по військових та стратегічних об'єктах агресора. Так, 21 березня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, який забезпечував пальним російську армію.

Крім того, 19 березня невідомі дрони атакували зенітно-ракетний полк окупантів у Севастополі на мисі Фіолент.

Також у Центрі протидії дезінформації пояснили, що удари по російському ВПК є вирішальними, оскільки вони створюють дефіцит бойових частин до ракет та підривають здатність Кремля продовжувати війну.

Російська Федерація Андрій Сибіга Війна в Україні Атака дронів
