"Это наши собственные санкции": Сибига заявил, что атаки на объекты в РФ будут только расти

Украина продолжит наращивать интенсивность ударов по военным объектам в глубине России для ослабления ее террористического потенциала.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Стратегия глубоких ударов

По словам министра, масштабы и влияние украинских атак на территории государства-агрессора постоянно растут. Это является сознательной стратегией, направленной на уничтожение источников террора непосредственно в местах их расположения.

Украинские возможности теперь позволяют поражать цели на расстоянии тысяч километров. Сибига отметил, что такая кампания является "разумной, эффективной и стратегически взвешенной".

"Это наши собственные, украинские санкции против российской военной машины, и мы не собираемся их ослаблять", - подчеркнул глава МИД.

Последствия для агрессора

Министр отметил, что российское руководство уже признает отсутствие безопасных мест в стране. Война, развязанная Кремлем, возвращается на территорию России, и интенсивность атак будет только усиливаться.

"Чем дольше Москва будет отказываться прекратить эту бессмысленную войну, в которой она не имеет никаких шансов выиграть, тем хуже для нее будет", - добавил Андрей Сибига.