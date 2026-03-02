"Це наше життя": Зеленський про можливі проблеми з постачанням ППО через Іран

Ситуація навколо Ірану та Близького Сходу наразі не впливає на постачання озброєння з США в рамках програми PURL, зокрема дефіцитних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
Відповідаючи на запитання щодо можливого впливу конфлікту на закупівлю озброєння, Зеленський повідомив, що щойно обговорював це питання з партнерами.
"Безумовно, це питання нас турбує і ми постійно на контакті з нашими партнерами. Лише 10 хвилин тому я розмовляв із канцлером Німеччини і також піднімав це питання", - сказав президент.
За його словами, наразі від американських та європейських партнерів сигналів про затримки чи проблеми не надходило.
"Всі розуміють, що для нас це - наше життя. Програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів, і поки що все йде як планувалося", - додав Зеленський.
Водночас президент зазначив, що у разі тривалої війни та високої інтенсивності бойових дій це може впливати на кількість систем ППО для України, проте наразі постачання озброєння триває без змін.
Нагадаємо, одним із ключових механізмів забезпечення України американською зброєю та оборонним обладнанням є ініціатива PURL. Це спільна програма країни НАТО, їх партнерів та США.
Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО.
Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.
У лютому Німеччина запропонувала західним союзникам надати Україні 35 ракет PAC-3, які призначені для систем Patriot.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон почав військову кампанію з метою усунення загроз з боку іранського режиму.
За його словами, головна ціль операції - захист американського народу та союзників. Трамп також повідомив, що кампанія триватиме близько чотирьох тижнів.
Президент США наголосив, що операція відбувається за планом, а удари виявилися ефективнішими, ніж очікувалося.
За його даними, було ліквідовано близько 48 представників керівництва Ірану. Водночас Трамп не виключив можливості переговорів, зазначивши, що Тегеран мав би ініціювати їх раніше.
Також лідер США стверджує, що у нього є три кандидати на роль нового глави Ірану.