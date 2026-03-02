"Это наша жизнь": Зеленский о возможных проблемах с поставками ПВО из-за Ирана

Ситуация вокруг Ирана и Ближнего Востока пока не влияет на поставки вооружения из США в рамках программы PURL, в частности дефицитных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии конфликта на закупку вооружения, Зеленский сообщил, что только что обсуждал этот вопрос с партнерами.
"Безусловно, этот вопрос нас беспокоит и мы постоянно на контакте с нашими партнерами. Только 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос", - сказал президент.
По его словам, пока от американских и европейских партнеров сигналов о задержках или проблемах не поступало.
"Все понимают, что для нас это - наша жизнь. Программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров, и пока все идет как планировалось", - добавил Зеленский.
В то же время президент отметил, что в случае длительной войны и высокой интенсивности боевых действий это может влиять на количество систем ПВО для Украины, однако пока поставки вооружения продолжаются без изменений.
Напомним, одним из ключевых механизмов обеспечения Украины американским оружием и оборонным оборудованием является инициатива PURL. Это совместная программа страны НАТО, их партнеров и США.
Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО.
Это позволяет координировать взносы, ускорить закупки и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.
В феврале Германия предложила западным союзникам предоставить Украине 35 ракет PAC-3, которые предназначены для систем Patriot.
Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал военную кампанию с целью устранения угроз со стороны иранского режима.
По его словам, главная цель операции - защита американского народа и союзников. Трамп также сообщил, что кампания продлится около четырех недель.
Президент США подчеркнул, что операция проходит по плану, а удары оказались более эффективными, чем ожидалось.
По его данным, было ликвидировано около 48 представителей руководства Ирана. В то же время Трамп не исключил возможности переговоров, отметив, что Тегеран должен был бы инициировать их раньше.
Также лидер США утверждает, что у него есть три кандидата на роль нового главы Ирана.