"Это наша жизнь": Зеленский о возможных проблемах с поставками ПВО из-за Ирана

Отвечая на вопрос о возможном влиянии конфликта на закупку вооружения, Зеленский сообщил, что только что обсуждал этот вопрос с партнерами.

"Безусловно, этот вопрос нас беспокоит и мы постоянно на контакте с нашими партнерами. Только 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос", - сказал президент.

По его словам, пока от американских и европейских партнеров сигналов о задержках или проблемах не поступало.

"Все понимают, что для нас это - наша жизнь. Программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров, и пока все идет как планировалось", - добавил Зеленский.

В то же время президент отметил, что в случае длительной войны и высокой интенсивности боевых действий это может влиять на количество систем ПВО для Украины, однако пока поставки вооружения продолжаются без изменений.