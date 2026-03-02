"Це наше життя": Зеленський про можливі проблеми з постачанням ППО через Іран

Ситуація навколо Ірану та Близького Сходу наразі не впливає на постачання озброєння з США в рамках програми PURL, зокрема дефіцитних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання щодо можливого впливу конфлікту на закупівлю озброєння, Зеленський повідомив, що щойно обговорював це питання з партнерами.

"Безумовно, це питання нас турбує і ми постійно на контакті з нашими партнерами. Лише 10 хвилин тому я розмовляв із канцлером Німеччини і також піднімав це питання", - сказав президент.

За його словами, наразі від американських та європейських партнерів сигналів про затримки чи проблеми не надходило.

"Всі розуміють, що для нас це - наше життя. Програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів, і поки що все йде як планувалося", - додав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що у разі тривалої війни та високої інтенсивності бойових дій це може впливати на кількість систем ППО для України, проте наразі постачання озброєння триває без змін.