"Это наша жизнь": Зеленский о возможных проблемах с поставками ПВО из-за Ирана
Ситуация вокруг Ирана и Ближнего Востока пока не влияет на поставки вооружения из США в рамках программы PURL, в частности дефицитных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии конфликта на закупку вооружения, Зеленский сообщил, что только что обсуждал этот вопрос с партнерами.
"Безусловно, этот вопрос нас беспокоит и мы постоянно на контакте с нашими партнерами. Только 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос", - сказал президент.
По его словам, пока от американских и европейских партнеров сигналов о задержках или проблемах не поступало.
"Все понимают, что для нас это - наша жизнь. Программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров, и пока все идет как планировалось", - добавил Зеленский.
В то же время президент отметил, что в случае длительной войны и высокой интенсивности боевых действий это может влиять на количество систем ПВО для Украины, однако пока поставки вооружения продолжаются без изменений.
Инициатива PURL
Напомним, одним из ключевых механизмов обеспечения Украины американским оружием и оборонным оборудованием является инициатива PURL. Это совместная программа страны НАТО, их партнеров и США.
Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО.
Это позволяет координировать взносы, ускорить закупки и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.
В феврале Германия предложила западным союзникам предоставить Украине 35 ракет PAC-3, которые предназначены для систем Patriot.
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал военную кампанию с целью устранения угроз со стороны иранского режима.
По его словам, главная цель операции - защита американского народа и союзников. Трамп также сообщил, что кампания продлится около четырех недель.
Президент США подчеркнул, что операция проходит по плану, а удары оказались более эффективными, чем ожидалось.
По его данным, было ликвидировано около 48 представителей руководства Ирана. В то же время Трамп не исключил возможности переговоров, отметив, что Тегеран должен был бы инициировать их раньше.
Также лидер США утверждает, что у него есть три кандидата на роль нового главы Ирана.