"Це наш ментальний якір": демограф пояснила, як люди 55+ вплинуть на економіку після війни

Головне:

Ментальний "якір" : старші люди менш схильні до еміграції, тому їхнє перебування вдома - важливий стимул для повернення молоді.

: старші люди менш схильні до еміграції, тому їхнє перебування вдома - важливий стимул для повернення молоді. "Повоєнний ренесанс" : коли країні бракуватиме робочих рук, покоління 55+ стане стратегічним ресурсом економіки.

: коли країні бракуватиме робочих рук, покоління 55+ стане стратегічним ресурсом економіки. Зміна підходів : ринок праці має перейти від вимушеного найму "срібних" кадрів до усвідомленої політики вікової інклюзії.

: ринок праці має перейти від вимушеного найму "срібних" кадрів до усвідомленої політики вікової інклюзії. Потенціал розвитку: ставку можна робити на опанування нових навичок, фізичне відновлення та використання досвіду старших кадрів.

Чому українці старшого віку - наш "якір"

На запитання про роль людей старшого віку у відбудові України після завершення війни, експерт відвовіла, що вони будуть задіяні, перш за все, "у складі робочої сили".

"Будь-яка участь людей 55+ у складі робочої сили буде внеском у "повоєнний ренесанс". Мені сподобався цей термін, до речі, його автором є іноземець", - зауважила Лібанова.

Вона нагадала також, що "земна куля стала меншою".

"Сьогодні завдяки інтернету, можливості працювати дистанційно - багато людей легше приймають рішення переїхати в інше місце і звідти працювати, де оплата буде така сама", - пояснила науковець.

Тим часом люди старшого віку "трохи інакше ставляться загалом до таких питань", адже у них - "дещо інше відчуття патріотизму".

"Не гірше чи краще, ніж у молоді. Воно просто інше - через їхню меншу мобільність. А якщо так, то вони більше схильні не просто сюди повертатися, а й передавати оце свої ставлення молоді, молодому поколінню", - розповіла Лібанова.

Вона додала, що "люди старшого віку значно меншою мірою загалом переїжджають".

"Це - прив'язаність до свого коріння і до місця, де вони жили. Це, певною мірою, наш якір. Це - якір для нашої молоді: якщо батьки будуть тут, до них молодь буде повертатися. Це і для молоді буде якір - ментальний, психологічний", - повідомила демограф.

Як зміниться роль покоління 55+ після війни

Лібанова визнала, що сьогоді, під час війни, залучення людей 55+ на ринок праці в Україні - це вже певною мірою необхідність.

"Але не варто все спрощувати до категоричних протиставлень. Варто говорити і про "необхідності", і про "бажаності", - зауважила вона.

За словами фахівця, "коли війна завершиться, розпочнеться ренесанс не тільки тому, що комусь це треба", адже "люди просто захочуть повернути собі нормальне і перспективне життя".

"Гроші в Україну прийдуть, я просто впевнена, побачите", - наголосила вона.

Після війни в Україну "прийдуть гроші" (інфографіка РБК-Україна)

Тим часом "зростання інвестицій одночасно і вимагатиме, і створюватиме можливості для збільшення рівня зайнятості".

"До нормальної роботи захочуть повернутися багато хто сьогодні не працює, але для багатьох вже сьогодні треба створювати умови орієнтації на це", - наголосила Лібанова.

Вона додала, що тоді в Україні потрібно буде "розкривати ширше ворота зайнятості для старших людей і створювати для них відповідні умови".

"До речі, дослідження "Срібна економіка України: потенціал покоління 55+" саме націлене на те, щоб вже зараз зрозуміти шляхи перебудови політики залучення старшого покоління - від мотивів ситуативної практичної необхідності до усвідомленої та довгострокової політики вікової інклюзії", - поділилась демограф.

Вона пояснила, що спеціалісти прагнуть "знайти "вузли" чинників, які впливатимуть на нове ставлення до трудового довголіття як серед населення, так і роботодавців".

"Можливо, такими "вузлами" або "точками зборки" стануть виключні відповідальність та надійність старших працівників, як про це наголошують і роботодавці, і цінують як важливу якість більшість старшого населення", - припустила Лібанова.

Або ж, можливо, "ставку слід робити на розвиток систем оволодіння новими навичками у старшому віці, систем фізичного та емоційного відновлення людини, потенціалу".

Насамкінець науковець висловила впевненість у тому, що "потенціал покоління 55+ значно недооцінений, причому обома сторонами" - як самими працівниками (які часто занижують власні можливості), так і роботодавцями (які через упередження та стереотипи обмежують участь людей старшого віку на різних ролях і посадах).

"Втім, я впевнена, що потреби економіки змусять переглянути роль срібних кандидатів і розглянути їх не лише як резерв, але й стратегічну цінність", - підсумувала експерт.