"Это наш ментальный якорь": демограф объяснила, как люди 55+ повлияют на экономику после войны

Почему украинцы старшего возраста - наш "якорь"

На вопрос о роли людей старшего возраста в восстановлении Украины после окончания войны, эксперт ответила, что они будут задействованы, прежде всего, "в составе рабочей силы".

"Любое участие людей 55+ в составе рабочей силы будет вкладом в "послевоенный ренессанс". Мне понравился этот термин, кстати, его автором является иностранец", - отметила Либанова.

Она напомнила также, что "земной шар стал меньше".

"Сегодня благодаря интернету, возможности работать дистанционно - многие люди легче принимают решение переехать в другое место и оттуда работать, где оплата будет такая же", - объяснила ученый.

Между тем люди старшего возраста "немного иначе относятся в целом к таким вопросам", ведь у них - "несколько иное ощущение патриотизма".

"Не хуже или лучше, чем у молодежи. Оно просто другое - из-за их меньшей мобильности. А если так, то они больше склонны не просто сюда возвращаться, но и передавать это свое отношение молодежи, молодому поколению", - рассказала Либанова.

Она добавила, что "люди старшего возраста значительно в меньшей степени в целом переезжают".

"Это - привязанность к своим корням и к месту, где они жили. Это, в определенной степени, наш якорь. Это - якорь для нашей молодежи: если родители будут здесь, к ним молодежь будет возвращаться. Это и для молодежи будет якорь - ментальный, психологический", - сообщила демограф.

Как изменится роль поколения 55+ после войны

Либанова признала, что сегодня, во время войны, привлечение людей 55+ на рынок труда в Украине - это уже в определенной степени необходимость.

"Но не стоит все упрощать до категорических противопоставлений. Стоит говорить и о "необходимости", и о "желательности", - отметила она.

По словам специалиста, "когда война завершится, начнется ренессанс не только потому, что кому-то это нужно", ведь "люди просто захотят вернуть себе нормальную и перспективную жизнь".

"Деньги в Украину придут, я просто уверена, увидите", - подчеркнула она.

После войны в Украину "придут деньги" (инфографика РБК-Украина)

Тем временем "рост инвестиций одновременно и потребует, и будет создавать возможности для увеличения уровня занятости".

"К нормальной работе захотят вернуться многие, кто сегодня не работает, но для многих уже сегодня нужно создавать условия ориентации на это", - подчеркнула Либанова.

Она добавила, что тогда в Украине нужно будет "раскрывать шире ворота занятости для старших людей и создавать для них соответствующие условия".

"Кстати, исследование "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+" как раз нацелено на то, чтобы уже сейчас понять пути перестройки политики привлечения старшего поколения - от мотивов ситуативной практической необходимости до осознанной и долгосрочной политики возрастной инклюзии", - поделилась демограф.

Она объяснила, что специалисты стремятся "найти "узлы" факторов, которые будут влиять на новое отношение к трудовому долголетию как среди населения, так и работодателей".

"Возможно, такими "узлами" или "точками сборки" станут исключительные ответственность и надежность старших работников, как об этом подчеркивают и работодатели, и ценят как важное качество большинство старшего населения", - предположила Либанова.

Или же, возможно, "ставку следует делать на развитие систем овладения новыми навыками в старшем возрасте, систем физического и эмоционального восстановления человека, потенциала".

В завершение ученый выразила уверенность в том, что "потенциал поколения 55+ значительно недооценен, причем обеими сторонами" - как самими работниками (которые часто занижают собственные возможности), так и работодателями (которые из-за предубеждений и стереотипов ограничивают участие людей старшего возраста на различных ролях и должностях).

"Впрочем, я уверена, что потребности экономики заставят пересмотреть роль серебряных кандидатов и рассмотреть их не только как резерв, но и стратегическую ценность", - подытожила эксперт.