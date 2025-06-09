РФ у Стамбулі висунула ультиматуми, непридатні для дипломатії, - Сибіга
Ультимативні умови Росії для припинення вогню і миру не можуть серйозно обговорюватися в Україні. Такі вимоги непридатні для дипломатії.
Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом.
Сибіга наголосив, що у світі і, особливо, "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.
Міністр звернув увагу, що Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на конструктивні пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.
"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", - додав він.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, 2 червня українська та російська делегації провели переговори в Стамбулі.
Зокрема, РФ передала Україні свій "меморандум", де були вказані її умови для припинення вогню і миру.
Як з'ясувалося пізніше, Москва хотіла, щоб Україна фактично добровільно віддала їй Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
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