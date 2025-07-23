У Стамбулі завершилися переговори між Україною та РФ, - джерело
У Стамбулі вже завершився третій раунд перемовин між делегаціями України та Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Що відомо про перемовини
Сьогодні делегація України вирушила до Стамбулу де пройшла третя зустріч з представниками РФ.
Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України - її очолює секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.
За даними РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним.
Також відомо, що перед зустріччю з росіянами українські представники зустрілись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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