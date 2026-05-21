Це має робити кожен раз на 4 роки: киянам пояснили правила повірки лічильників

Кияни можуть подавати онлайн-заявки на повірку квартирних лічильників опалення та гарячої води. Це має допоможе суттєво пришвидшити організацію процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ''Київтеплоенерго'' .

Головне:

Заявку на повірку, заміну або встановлення лічильників тепла та гарячої води тепер можна подати онлайн. Без паперової тяганини: Документи після повірки передавати не треба – дані оновлюються в базі автоматично.

Повірка обов'язкова кожні 4 роки. Наслідки ігнорування: Без вчасної повірки платити доведеться за середнім споживанням (за 12 місяців для води та за минулий сезон для тепла).

Онлайн-послуги: що можна замовити в один клік

Новий функціонал сайту Сервісного центру доступний як для фізичних, так і для юридичних осіб. Окрім повірки, на платформі онлайн можна замовити:

заміну лічильників;

встановлення нових приладів обліку.

При цьому для клієнтів продовжує працювати і звична гаряча лінія за номером (044) 207-88-88.

Як працює сервіс та інструкція для замовлення

Для оформлення заявки через Сервісний центр "Київтеплоенерго" на сайті https://kteservice.com.ua/ необхідно виконати кілька простих кроків:

Обрати, який саме прилад потрібно повірити, встановити чи замінити. Заповнити коротку онлайн-форму. Дочекатися дзвінка менеджера, який зв’яжеться для уточнення деталей та безпосередньої організації повірки.

Головна перевага: дані про проведену повірку автоматично вносяться до бази даних. Клієнтам більше не потрібно самостійно передавати документи до установ. Крім того, послуги розпломбування та опломбування лічильників уже заздалегідь включені до пакету замовлення.

Важливі правила: як не переплачувати за лічильники