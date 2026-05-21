Это должен делать каждый раз в 4 года: киевлянам объяснили правила поверки счетчиков
Киевляне могут подавать онлайн-заявки на поверку квартирных счетчиков отопления и горячей воды. Это должно помочь существенно ускорить организацию процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ''Киевтеплоэнерго''.
Главное:
- Новация: Заявку на поверку, замену или установку счетчиков тепла и горячей воды теперь можно подать онлайн.
- Без бумажной волокиты: Документы после поверки передавать не надо - данные обновляются в базе автоматически.
- Все включено: Опломбирование и распломбирование уже входят в пакет услуги.
Онлайн-услуги: что можно заказать в один клик
Новый функционал сайта Сервисного центра доступен как для физических, так и для юридических лиц. Кроме поверки, на платформе онлайн можно заказать:
- замену счетчиков;
- установку новых приборов учета.
При этом для клиентов продолжает работать и привычная горячая линия по телефону (044) 207-88-88.
Как работает сервис и инструкция для заказа
Для оформления заявки через Сервисный центр "Киевтеплоэнерго" на сайте https://kteservice.com.ua/ необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Выбрать, какой именно прибор нужно поверить, установить или заменить.
- Заполнить короткую онлайн-форму.
- Дождаться звонка менеджера, который свяжется для уточнения деталей и непосредственной организации поверки.
Главное преимущество: данные о проведенной поверке автоматически вносятся в базу данных. Клиентам больше не нужно самостоятельно передавать документы в учреждения. Кроме того, услуги распломбирования и опломбирования счетчиков уже заранее включены в пакет заказа.
Важные правила: как не переплачивать за счетчики
- Периодичность: Поверку квартирных счетчиков тепла необходимо проводить раз в 4 года.
- Где искать дату: Узнать дату завершения срока поверки можно в паспорте или свидетельстве самого счетчика. Также эта информация доступна в личном кабинете "Киевтеплоэнерго" или Центра коммунального сервиса (ЦКС).
- Штрафной тариф: Если срок поверки счетчика завершился, начисления осуществляются по средним объемам потребления согласно правительственной Методике №315. Для горячей воды - за последние 12 месяцев, для отопления - за весь предыдущий отопительный период.