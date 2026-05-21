Это должен делать каждый раз в 4 года: киевлянам объяснили правила поверки счетчиков

15:03 21.05.2026 Чт
2 мин
Заказать поверку можно онлайн
aimg Анастасия Мацепа aimg Ирина Гамерская
Фото: когда делать поверку счетчиков на тепло и воду (РБК-Украина)
Киевляне могут подавать онлайн-заявки на поверку квартирных счетчиков отопления и горячей воды. Это должно помочь существенно ускорить организацию процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ''Киевтеплоэнерго''.

Главное:

  • Новация: Новация: Заявку на поверку, замену или установку счетчиков тепла и горячей воды теперь можно подать онлайн.
  • Без бумажной волокиты: Документы после поверки передавать не надо - данные обновляются в базе автоматически.
  • Все включено: Опломбирование и распломбирование уже входят в пакет услуги.
  • Сроки: Поверка обязательна каждые 4 года.
  • Последствия игнорирования: Без своевременной поверки платить придется по среднему потреблению (за 12 месяцев для воды и за прошлый сезон для тепла).

Онлайн-услуги: что можно заказать в один клик

Новый функционал сайта Сервисного центра доступен как для физических, так и для юридических лиц. Кроме поверки, на платформе онлайн можно заказать:

  • замену счетчиков;
  • установку новых приборов учета.

При этом для клиентов продолжает работать и привычная горячая линия по телефону (044) 207-88-88.

Как работает сервис и инструкция для заказа

Для оформления заявки через Сервисный центр "Киевтеплоэнерго" на сайте https://kteservice.com.ua/ необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Выбрать, какой именно прибор нужно поверить, установить или заменить.
  2. Заполнить короткую онлайн-форму.
  3. Дождаться звонка менеджера, который свяжется для уточнения деталей и непосредственной организации поверки.

Главное преимущество: данные о проведенной поверке автоматически вносятся в базу данных. Клиентам больше не нужно самостоятельно передавать документы в учреждения. Кроме того, услуги распломбирования и опломбирования счетчиков уже заранее включены в пакет заказа.

Важные правила: как не переплачивать за счетчики

  • Периодичность: Поверку квартирных счетчиков тепла необходимо проводить раз в 4 года.
  • Где искать дату: Узнать дату завершения срока поверки можно в паспорте или свидетельстве самого счетчика. Также эта информация доступна в личном кабинете "Киевтеплоэнерго" или Центра коммунального сервиса (ЦКС).
  • Штрафной тариф: Если срок поверки счетчика завершился, начисления осуществляются по средним объемам потребления согласно правительственной Методике №315. Для горячей воды - за последние 12 месяцев, для отопления - за весь предыдущий отопительный период.
Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба
