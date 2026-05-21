Это должен делать каждый раз в 4 года: киевлянам объяснили правила поверки счетчиков

Киевляне могут подавать онлайн-заявки на поверку квартирных счетчиков отопления и горячей воды. Это должно помочь существенно ускорить организацию процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ''Киевтеплоэнерго' '.

Главное:

Новация: Заявку на поверку, замену или установку счетчиков тепла и горячей воды теперь можно подать онлайн.

Без бумажной волокиты: Документы после поверки передавать не надо - данные обновляются в базе автоматически.

Все включено: Опломбирование и распломбирование уже входят в пакет услуги.

Сроки: Поверка обязательна каждые 4 года.

Последствия игнорирования: Без своевременной поверки платить придется по среднему потреблению (за 12 месяцев для воды и за прошлый сезон для тепла).

Онлайн-услуги: что можно заказать в один клик

Новый функционал сайта Сервисного центра доступен как для физических, так и для юридических лиц. Кроме поверки, на платформе онлайн можно заказать:

замену счетчиков;

установку новых приборов учета.

При этом для клиентов продолжает работать и привычная горячая линия по телефону (044) 207-88-88.

Как работает сервис и инструкция для заказа

Для оформления заявки через Сервисный центр "Киевтеплоэнерго" на сайте https://kteservice.com.ua/ необходимо выполнить несколько простых шагов:

Выбрать, какой именно прибор нужно поверить, установить или заменить. Заполнить короткую онлайн-форму. Дождаться звонка менеджера, который свяжется для уточнения деталей и непосредственной организации поверки.

Главное преимущество: данные о проведенной поверке автоматически вносятся в базу данных. Клиентам больше не нужно самостоятельно передавать документы в учреждения. Кроме того, услуги распломбирования и опломбирования счетчиков уже заранее включены в пакет заказа.

Важные правила: как не переплачивать за счетчики