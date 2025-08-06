Нові правила повірки лічильників у Києві: що зробити, щоб не платити більше
У столиці запрацювала гаряча лінія для організації повірки квартирних лічильників тепла, гарячої та холодної води. Її створили, щоб спростити процедуру для споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КП "Київтеплоенерго".
Навіщо це потрібно
Повірка лічильників - обов’язкова процедура, яка підтверджує справність приладу та достовірність його показань. Якщо лічильник не повірено вчасно, його дані не враховують, а нарахування проводять за середніми обсягами:
- опалення - за минулий опалювальний сезон із врахуванням будинкового лічильника;
- гаряча вода - за середнім споживанням за останні 12 місяців.
Тобто без повірки можна платити більше.
Як це працює
Нововведення полягає у тому, що тепер після звернення на гарячу лінію підприємство саме організовує розпломбування, опломбування та вносить свідоцтва до бази. Тобто клієнту не потрібно займатись документами - усе автоматизовано.
Для повірки лічильника потрібно:
- замовити розпломбування та опломбування приладу;
- провести повірку;
- надати документи до "Київтеплоенерго" для внесення даних у базу.
Контакти та сповіщення
Гаряча лінія: (044) 207-88-88.
Клієнти "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні сповіщення в особистих кабінетах про наближення дати повірки.
Також дату завершення міжповірочного інтервалу можна перевірити у паспорті лічильника або в попередньому свідоцтві про повірку.
Раніше РБК-Україна писало, що мешканці Києва повинні регулярно проводити повірку квартирних лічильників тепла та гарячої води - у середньому раз на 4 роки.
Також ми розповідали, що у Києві фахівці "Київтеплоенерго" проводять контрольне зняття показань квартирних лічильників на тепло і гарячу воду в міжопалювальний період. Це потрібно для точного нарахування платежів. Перед допуском контролера у квартиру потрібно перевірити його посвідчення. У разі сумнівів радять телефонувати до диспетчерської служби ЖКГ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.