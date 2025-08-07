Без черг і зайвих документів. У Києві запустили гарячу лінію для повірки лічильників
"Київтеплоенерго" запустило спеціальну гарячу лінію для організації повірки квартирних лічильників опалення, гарячої та холодної води. Новий сервіс має спростити процедуру та вберегти споживачів від переплат. Телефон гарячої лінії: (044) 207-88-88
Навіщо це потрібно
Якщо лічильник не пройшов повірку, його показання не враховуються, а нарахування проводяться:
- за опалення - за середніми показниками попереднього сезону;
- за гарячу воду - за середньомісячним обсягом споживання за останній рік.
Це може бути значно дорожче, ніж оплата за фактичними показниками.
Як працює нова лінія
Після звернення на гарячу лінію:
- клієнту організовують розпломбування та опломбування лічильника,
- дані про повірку автоматично вносять до бази, і не потрібно самостійно подавати документи.
Як дізнатися, коли повірка потрібна
Повірку проводять раз на 3-4 роки (залежно від типу лічильника).
Про наближення терміну попереджають в особистих кабінетах на сайті Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу.
Перевірити дату можна також у паспорті лічильника або у свідоцтві про минулу повірку.
Які переваги для споживача:
- коректні нарахування;
- жодних переплат;
- жодної зайвої бюрократії.
