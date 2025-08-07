ua en ru
Без черг і зайвих документів. У Києві запустили гарячу лінію для повірки лічильників

Четвер 07 серпня 2025 08:00
Без черг і зайвих документів. У Києві запустили гарячу лінію для повірки лічильників Зробити повірку лічильників тепер стане простіше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

"Київтеплоенерго" запустило спеціальну гарячу лінію для організації повірки квартирних лічильників опалення, гарячої та холодної води. Новий сервіс має спростити процедуру та вберегти споживачів від переплат. Телефон гарячої лінії: (044) 207-88-88

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київтеплоенерго".

Навіщо це потрібно

Якщо лічильник не пройшов повірку, його показання не враховуються, а нарахування проводяться:

  • за опалення - за середніми показниками попереднього сезону;
  • за гарячу воду - за середньомісячним обсягом споживання за останній рік.

Це може бути значно дорожче, ніж оплата за фактичними показниками.

Як працює нова лінія

Після звернення на гарячу лінію:

  • клієнту організовують розпломбування та опломбування лічильника,
  • дані про повірку автоматично вносять до бази, і не потрібно самостійно подавати документи.

Як дізнатися, коли повірка потрібна

Повірку проводять раз на 3-4 роки (залежно від типу лічильника).

Про наближення терміну попереджають в особистих кабінетах на сайті Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу.

Перевірити дату можна також у паспорті лічильника або у свідоцтві про минулу повірку.

Які переваги для споживача:

  • коректні нарахування;
  • жодних переплат;
  • жодної зайвої бюрократії.

Читайте також про те, що в Україні посилили правила відключення боржників від електроенергії. Судовий позов не зупинить відключення.

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжить діяти частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів. Крім того, до кінця року не чіпатимуть тарифів на електроенергію для населення.

