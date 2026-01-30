"Це дуже небезпечно": Трамп застеріг Британію і Канаду від торговельних угод із Китаєм

"Для них це дуже небезпечно", - сказав Трамп у відповідь на запитання журналіста про поїздку прем'єра Кіра Стармера, яка ознаменувала потепління у відносинах між Британією і Китаєм.

Слідом він одразу висловився про Канаду, стверджуючи, що у цієї країни ситуація ще гірша.

"Для канали вести бізнес із Китаєм ще небезпечніше. У канали справи йдуть погано. Справи йдуть дуже погано, і не можна розглядати Китай як вирішення проблеми", - заявив президент США на прем'єрі документального фільму про першу леді Меланію Трамп.

Критика Трампа прозвучала за кілька годин після зустрічі Стармера з главою КНР Сі Цзіньпіном і досягнення прогресу в забезпеченні ширшого доступу британських компаній на китайські ринки.

У п'ятницю в Пекіні Стармер заявив лідерам бізнесу, що у нього відбулися "дуже теплі" зустрічі з Сі Цзіньпіном, які забезпечили очікуваний "рівень взаємодії".

Він високо оцінив угоди про безвізовий режим і зниження мит на віскі, назвавши їх "дійсно важливим кроком, який символізує те, що ми робимо в рамках цих відносин".

Уряд Великої Британії днем раніше заявив, що Китай пом'якшить правила для британських туристів і ділових мандрівників, дозволивши їм в'їзд у країну без візи на термін менше 30 днів. Цей крок зробить Британію на рівних із такими самими країнами, як Австралія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Візит Стармера - це перша подібна поїздка британського прем'єр-міністра за 8 років, а його мета - відновити стосунки, підірвані суперечками з найрізноманітніших питань, від Гонконгу до шпигунства.

Його поїздка відбулася після візиту канадського прем'єра Марка Карні, який скасував раніше введені мита на китайські електромобілі, зрівнявши їх з американськими.

Стармер зі свого боку наполягає на тому, що Британія може співпрацювати з Сі, не завдаючи шкоди "особливим відносинам" зі США, навіть незважаючи на те, що його заклик до взаємодії з Китаєм може підірвати зусилля Вашингтона щодо обмеження глобального впливу Китаю.