ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США скасовують сертифікацію всіх канадських літаків: Трамп пригрозив 50% митами

П'ятниця 30 січня 2026 04:20
UA EN RU
США скасовують сертифікацію всіх канадських літаків: Трамп пригрозив 50% митами Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон анулював сертифікацію всіх канадських літаків. Він пригрозив запровадити мита, якщо Оттава не перегляне відмову в сертифікації американських бізнес-джетів Gulfstream.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.

Він пише, що через те, що Канада "неправомірно, незаконно і наполегливо" відмовляється сертифікувати реактивні літаки Gulfstream 500, 600, 700 і 800 - "одні з найвидатніших і найбільш технологічно досконалих" у світі, США вживають заходів у відповідь.

"Ми скасовуємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express і всіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream, велика американська компанія, не отримає повну сертифікацію, як це мало бути зроблено багато років тому", - пише Трамп.

Лідер США додав, що Канада фактично забороняє продаж продукції Gulfstream у країні шляхом цього ж процесу сертифікації. У разі, якщо ситуація так і не вирішиться, на канадські літаки буде накладено мита.

"Якщо з якоїсь причини цю ситуацію не буде негайно виправлено, я стягуватиму з Канади 50% митний збір з усіх літаків, що продаються в Сполучені Штати Америки", - резюмував Трамп.

Тим часом Bloomberg пише, що поки незрозуміло, наскільки серйозну загрозу становить заява Трампа для канадських літаків, які вже перебувають в експлуатації в американських авіакомпаній.

Зокрема, регіональні літаки серії CRJ компанії Bombardier широко використовуються американськими перевізниками. За даними American Airlines Group, у 2025 році в регіональному флоті компанії налічувалося близько 200 літаків CRJ.

Крім того, до кінця 2024 року регіональні партнери Delta Air Lines експлуатували понад 150 літаків CRJ.

Як пише Bloomberg, ці дії Трампа є останнім етапом ескалації торговельної напруженості з одним із найбільших торговельних партнерів США, зокрема й нещодавня погроза запровадити 100% мито на канадські товари, якщо країна укладе торговельну угоду з Китаєм.

Пізніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава не має наміру укласти угоду про вільну торгівлю з Китаєм.

До слова, крім торговельних відносин із Китаєм, Трамп розкритикував Канаду за її позицію щодо оборонних ініціатив в Арктичному регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
Новини
Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"
Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві