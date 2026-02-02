"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ

Він розповів, що сьогодні, 2 лютого, обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді торгівлю та припинення війни між Україною та РФ.

"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", - сказано в заяві Трампа.

Він додав, що домовився з Моді про торговельну угоду між США та Індією, яка набирає чинності негайно. Згідно з нею Сполучені Штати стягуватимуть знижений взаємний тариф - 18% замість 25%.

Крім того, зауважив Трамп, Індія знизить свої тарифи та нетарифні бар'єри проти США до нуля.