"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з Індією щодо припинення закупівель нафти у РФ. За його словами, це допоможе зупинити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social.
Він розповів, що сьогодні, 2 лютого, обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді торгівлю та припинення війни між Україною та РФ.
"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", - сказано в заяві Трампа.
Він додав, що домовився з Моді про торговельну угоду між США та Індією, яка набирає чинності негайно. Згідно з нею Сполучені Штати стягуватимуть знижений взаємний тариф - 18% замість 25%.
Крім того, зауважив Трамп, Індія знизить свої тарифи та нетарифні бар'єри проти США до нуля.
Нагадаємо, ще в грудні минулого року спостерігалася тенденція до падіння нафтових постачань з Росії до Індії. Вони склали приблизно 1,2 млн барелів на день, оновивши трирічний мінімум, а в січні показник впав ще сильніше - до 1,12 млн барелів на день в середньому.
Крім того, в грудні 2025 року країна-агресорка зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти. Водночас загальний експорт нафти з РФ знизився до найнижчого рівня з серпня 2025 року, в тому числі й через скорочення імпорту до Індії. Наразі тільки Китай залишається єдиним доступним ринком для російської нафти.
Через санкції США та тиском з боку Вашингтона індійські нафтопереробні заводи змінюють стратегію нафтових закупівель.
Зокрема, Індія планує купувати більше нафти з країн Близького Сходу та з США. Розглядаються також нафтові закупівлі з країн Латинської Америки, в першу чергу з Венесуели.