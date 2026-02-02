"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Индией о прекращении закупок нефти у РФ. По его словам, это поможет остановить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.
Он рассказал, что сегодня, 2 февраля, обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди торговлю и прекращение войны между Украиной и РФ.
"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей", - сказано в заявлении Трампа.
Он добавил, что договорился с Моди о торговом соглашении между США и Индией, которое вступает в силу немедленно. Согласно ему Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф - 18% вместо 25%.
Кроме того, отметил Трамп, Индия снизит свои тарифы и нетарифные барьеры против США до нуля.
Напомним, еще в декабре прошлого года наблюдалась тенденция к падению нефтяных поставок из России в Индию. Они составили примерно 1,2 млн баррелей в день, обновив трехлетний минимум, а в январе показатель упал еще сильнее - до 1,12 млн баррелей в день в среднем.
Кроме того, в декабре 2025 года страна-агрессор столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти. В то же время общий экспорт нефти из РФ снизился до самого низкого уровня с августа 2025 года, в том числе и из-за сокращения импорта в Индию. Сейчас только Китай остается единственным доступным рынком для российской нефти.
Из-за санкций США и давления со стороны Вашингтона индийские нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию нефтяных закупок.
В частности, Индия планирует покупать больше нефти из стран Ближнего Востока и из США. Рассматриваются также нефтяные закупки из стран Латинской Америки, в первую очередь из Венесуэлы.