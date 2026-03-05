"Це не дипломатія": в Угорщині розлютилися через слова Зеленського про адресу Орбана

"Коли хтось погрожує видати адресу людини українським солдатам тільки тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита погроза", - наголосив він.

Ковач зазначив, що "погрози та шантаж" з боку президента України вийшли "далеко за межі будь-яких прийнятних норм".

"Це обурливо. Особисті емоції не мають місця в таких справах. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - сказано в його заяві.

Що передувало

Сьогодні, 5 березня, Володимир Зеленський заявив, що дасть адресу Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо той блокуватиме кредит на 90 млрд євро.

"Надіємось, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш з 90 мільярдів і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - сказав український президент.

Блокування допомоги Україні від ЄС

Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала угоду про надання кредиту для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Ці кошти мають забезпечити стабільність країни в умовах війни.

Однак Угорщина заблокувала фінансування - Будапешт висунув ультиматум: кредит схвалять лише після того, як Україна відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Про таку позицію офіційно заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто.