"Это не дипломатия": в Венгрии разозлились из-за слов Зеленского об адресе Орбана

20:07 05.03.2026 Чт
2 мин
Будапешт заявил о "шантаже" и нарушении всех приемлемых норм
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Золтан Ковач (Getty Images)

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач назвал "угрозой" слова президента Украины Владимира Зеленского об адресе венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря Венгрии по вопросам публичной дипломатии Ковача в X.

Читайте также: "Цинизм поражает": МИД вызывает представителя Венгрии из-за пиара Орбана на пленных

"Когда кто-то угрожает выдать адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза", - подчеркнул он.

Ковач отметил, что "угрозы и шантаж" со стороны президента Украины вышли "далеко за пределы любых приемлемых норм".

"Это возмутительно. Личные эмоции не имеют места в таких делах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу", - сказано в его заявлении.

Что предшествовало

Сегодня, 5 марта, Владимир Зеленский заявил, что даст адрес Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот будет блокировать кредит на 90 млрд евро.

"Надеемся, что одно лицо в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - сказал украинский президент.

Блокирование помощи Украине от ЕС

Напомним, президент Европарламента Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении кредита для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства должны обеспечить стабильность страны в условиях войны.

Однако Венгрия заблокировала финансирование - Будапешт выдвинул ультиматум: кредит одобрят только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". О такой позиции официально заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Отметим, заявления Орбана в адрес Украины связывают с приближением парламентских выборов в Венгрии. В частности, он использует образ "внешнего врага" и иностранное давление как часть предвыборной стратегии.

Сегодня премьер Венгрии в очередной раз обвинил Украину в якобы блокировании работы нефтепровода "Дружба" и пригрозил восстановить ее силой. В своих обещаниях Орбан отметил, что "не будет никаких компромиссов" и он "силой сломает украинскую нефтяную блокаду".

