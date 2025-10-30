"Це частина гібридних атак РФ проти Європи": Сибіга про провокації Білорусі у Литві

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нещодавні провокації Білорусі у Литві є частиною гібридних атак Росії проти Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х.
"Україна солідарна з Литвою у зв'язку з білоруськими провокаціями та вторгненням у повітряний простір Литви, що спричинили порушення роботи цивільної авіації", - пише Сибіга.
Він зазначив, що дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "слід розглядати як частину гібридних атак Росії проти України".
Нагадаємо, вчора уряд Литви оголосив, що на період з 30 жовтня по 30 листопада закриє кордони з Білоруссю.
Зокрема, пункт пропуску "Шальчінінкай" буде повністю закритий, тоді як "Медінінкай" буде працювати з певними обмеженнями. Термін закриття кордонів може бути продовжений.
Причиною тому стали контрабандні повітряні кулі, які регулярно надходять з Білорусі і створюють загрозу безпеці повітряного простору Литви.
Наприклад, в ніч на 27 жовтня аеропорт Вільнюса був тимчасово закритий вчетверте за тиждень.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Литва у відповідь на вторгнення об'єктів у повітряний простір країни посилює контроль над небом і активізує ППО.