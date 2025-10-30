"Це частина гібридних атак РФ проти Європи": Сибіга про провокації Білорусі у Литві

"Україна солідарна з Литвою у зв'язку з білоруськими провокаціями та вторгненням у повітряний простір Литви, що спричинили порушення роботи цивільної авіації", - пише Сибіга.

Він зазначив, що дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "слід розглядати як частину гібридних атак Росії проти України".