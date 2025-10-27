Аеропорт Вільнюса тимчасово зачинений вчетверте за тиждень: через що цього разу
У Вільнюсі закрили міжнародний аеропорт через повітряні кулі, що летіли в його напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аеропорт Вільнюса у Facebook.
Рух літаків у аеропорту Вільнюса був тимчасово призупинений 26 жовтня о 21:42.
"За попередніми повідомленнями, рішення про обмеження повітряного простору було спричинене польотом повітряних куль у напрямку аеропорту Вільнюса", - ідеться в повідомленні у соцмережі.
Обмеження повітряного простору триватимуть до 03:40 понеділка, 27 жовтня.
Пізніше обмеження продовжили ще на дві години: до 05:40 понеділка, 27 жовтня.
Як повідомляє литовське видання LRT, деякі рейси спрямовані до Каунаса та Риги.
Щонайменше 15 рейсів були перенесені через закриття Вільнюського аеропорту.
За кілька годин до інциденту з повітряними кулями та закриттям аеропорту президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до Калінінграда та довгострокового закриття кордону з Білоруссю саме через повітряні кулі.
"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетрично, так і асиметрично", - цитували президента місцеві ЗМІ.
Порушення повітряного простору Литви
Як повідомлялось, цього тижня повітряний рух Литви був порушений тричі через контрабандні повітряні кулі.
Зокрема, у п’ятницю та суботу робота Вільнюського аеропорту була порушена протягом двох днів поспіль, а в один із днів також виникли проблеми в Каунасському аеропорту.
Литва кілька разів тимчасово закривала кордон з Білоруссю.
У суботу, 25 жовтня, Литва тимчасово закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
Вільнюський аеропорт також був закритий 5 жовтня через аналогічний інцидент з повітряними кулями з гелієм, які перевозили контрабандні цигарки з Білорусії.