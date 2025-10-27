ua en ru
Аеропорт Вільнюса тимчасово зачинений вчетверте за тиждень: через що цього разу

Литва, Понеділок 27 жовтня 2025 03:27
UA EN RU
Аеропорт Вільнюса тимчасово зачинений вчетверте за тиждень: через що цього разу Фото: аеропорт Вільнюса тимчасово зачинений (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Вільнюсі закрили міжнародний аеропорт через повітряні кулі, що летіли в його напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аеропорт Вільнюса у Facebook.

Рух літаків у аеропорту Вільнюса був тимчасово призупинений 26 жовтня о 21:42.

"За попередніми повідомленнями, рішення про обмеження повітряного простору було спричинене польотом повітряних куль у напрямку аеропорту Вільнюса", - ідеться в повідомленні у соцмережі.

Обмеження повітряного простору триватимуть до 03:40 понеділка, 27 жовтня.

Пізніше обмеження продовжили ще на дві години: до 05:40 понеділка, 27 жовтня.

Як повідомляє литовське видання LRT, деякі рейси спрямовані до Каунаса та Риги.

Щонайменше 15 рейсів були перенесені через закриття Вільнюського аеропорту.

За кілька годин до інциденту з повітряними кулями та закриттям аеропорту президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до Калінінграда та довгострокового закриття кордону з Білоруссю саме через повітряні кулі.

"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетрично, так і асиметрично", - цитували президента місцеві ЗМІ.

Порушення повітряного простору Литви

Як повідомлялось, цього тижня повітряний рух Литви був порушений тричі через контрабандні повітряні кулі.

Зокрема, у п’ятницю та суботу робота Вільнюського аеропорту була порушена протягом двох днів поспіль, а в один із днів також виникли проблеми в Каунасському аеропорту.

Литва кілька разів тимчасово закривала кордон з Білоруссю.

У суботу, 25 жовтня, Литва тимчасово закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Вільнюський аеропорт також був закритий 5 жовтня через аналогічний інцидент з повітряними кулями з гелієм, які перевозили контрабандні цигарки з Білорусії.

Литва Аеропорт
