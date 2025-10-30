"Это часть гибридных атак РФ против Европы": Сибига о провокациях Беларуси в Литве

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что недавние провокации Беларуси в Литве являются частью гибридных атак России против Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Украина солидарна с Литвой в связи с белорусскими провокациями и вторжением в воздушное пространство Литвы, повлекших нарушение работы гражданской авиации", - пишет Сибига.
Он отметил, что действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "следует рассматривать как часть гибридных атак России против Украины".
Напомним, вчера правительство Литвы объявило, что на период с 30 октября по 30 ноября закроет границы с Беларусью.
В частности, пункт пропуска "Шальчининкай" будет полностью закрыт, тогда как "Медининкай" будет работать с определенными ограничениями. Срок закрытия границ может быть продлен.
Причиной тому стали контрабандные воздушные шары, которые регулярно поступают из Беларуси и создают угрозу безопасности воздушного пространства Литвы.
Например, в ночь на 27 октября аэропорт Вильнюса был временно закрыт в четвертый раз за неделю.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Литва в ответ на вторжение объектов в воздушное пространство страны усиливает контроль над небом и активизирует ПВО.