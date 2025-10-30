RU

"Это часть гибридных атак РФ против Европы": Сибига о провокациях Беларуси в Литве

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что недавние провокации Беларуси в Литве являются частью гибридных атак России против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Украина солидарна с Литвой в связи с белорусскими провокациями и вторжением в воздушное пространство Литвы, повлекших нарушение работы гражданской авиации", - пишет Сибига.

Он отметил, что действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "следует рассматривать как часть гибридных атак России против Украины".

Литва закрывает границу с Беларусью

Напомним, вчера правительство Литвы объявило, что на период с 30 октября по 30 ноября закроет границы с Беларусью.

В частности, пункт пропуска "Шальчининкай" будет полностью закрыт, тогда как "Медининкай" будет работать с определенными ограничениями. Срок закрытия границ может быть продлен.

Причиной тому стали контрабандные воздушные шары, которые регулярно поступают из Беларуси и создают угрозу безопасности воздушного пространства Литвы.

Например, в ночь на 27 октября аэропорт Вильнюса был временно закрыт в четвертый раз за неделю.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Литва в ответ на вторжение объектов в воздушное пространство страны усиливает контроль над небом и активизирует ПВО.

